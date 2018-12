EØS og naiv nasjonalisme

Igjen har debatten om EØS-avtalen blusset opp. Denne gangen har det sitt utspring i Fellesforbundets største avdeling, avdeling 5, som har vedtatt å gå mot avtalen.

Flere forbund i LO er motstandere av EØS. Dersom Fellesforbundet går mot avtalen, kan det gå mot et nei til EØS-avtalen på neste kongress i 2021.

Også i flere politiske partier snakkes det nå om å utrede andre alternativer. Den økende motstanden har støtte i alt fra Rødt og SV til Frp og Senterpartiet.

Hardt ut

SV-leder Audun Lysbakken har gått hardt ut. Han har varslet at partiet vil fremme et forslag på Stortinget om å sette ned et offentlig utvalg som kan utrede alternativer til EØS-avtalen.

Et lignende forslag fra Senterpartiet ble stemt ned for litt over et år siden. Men Liv Signe Navarsete sa til Fri Fagbevegelse at mye har endret seg siden oktober i fjor, mye på grunn av at enkelte innen fagbevegelsen har løftet saken.

Noe av det som har skjedd den siste tiden er at flere og flere på ytre høyre fløy i norsk politikk nå også uttrykker en økende motstand mot EØS. Blant annet Frps Per-Willy Amundsen, som har uttalt at han forstår fagbevegelsens uro for avtalen.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug skriver i boken «Der andre tier» at «nå som britene er på vei ut av EU, bør også Norge kreve å få EØS-avtalen reforhandlet».

Begrunnelsen til Amundsen er at EUs inngripen i nasjonalstatene ikke synes å ha noe metningspunkt.

Nasjonalisme

Denne bølgen av nasjonalisme ser vi ikke bare i Norge, men også i andre land. Når Donald Trump snakker om «America first» og britene stemmer for Brexit, er det en del av den nasjonalistiske tankegangen.

Mens Trump-administrasjonen har trukket seg fra flere internasjonale avtaler og handelsorganisasjoner, retter de europeiske nasjonalistene sin motstand mot internasjonalt samarbeid mot EU.

Noen av EØS-motstanderne ønsker å gå tilbake til frihandelsavtalene fra 1973. Men å melde seg ut av EØS er ikke så enkelt. Det har Brexit-forhandlingene i Storbritannia vist.

Norge er også et lite land, og maktforholdet mellom oss og EU er derfor veldig skjevt. Norsk økonomi er mer avhengig av EU enn de av oss. I en forhandlingssituasjon vil det også komme klart fram at Norge ikke har makt nok til å fremforhandle en bedre avtale med EU enn EØS-avtalen.

EØS-avtalen er langt fra perfekt. Men det er naivt å tro at vi kan få et bedre alternativ.