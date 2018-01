LEDER: Nye statsråder tar nå plass ved Kongens bord. Andre skifter departementer, mens noen også får endringer i sine saksområder. Tidspunktet for et såpass omfattende skifte er gunstig. Et regjeringslystent Venstre får tre statsråder som med iver vil kaste seg over sine saksfelter. Også Høyre og Frp får nye inn. I sum kan dette bety en vitalisering av regjeringsapparatet, og det i en tid da opposisjonen sliter med interne stridigheter og fallende oppslutning, særlig for Ap.

Rogaland er fortsatt tilgodesett med tre statsråder. Solveig Horne forlater regjeringen etter fire års innsats i familiedepartementet. Hun kan se tilbake på sine år som statsråd uten å skjemmes. Forventningene til henne var lave da hun tiltrådte, men hun har maktet jobben. Nå kan hun ta med seg sin erfaring og gjøre en god jobb for sitt parti på Stortinget. At Venstres Iselin Nybø fra Randaberg blir statsråd for forskning og høyere utdanning er en styrke. Underfinansieringen av nye universiteter utenfor hovedstaden er fortsatt en utfordring.

Jobben som bistandsminister gjeninnføres. Nikolai Astrup tar den jobben. I tillegg kommer en helt ny funksjon som eldreminister, tilknyttet helse og omsorgsdepartementet. Frp-veteran Åse Michaelsen får den.

Venstres inntreden kan øke konfliktnivået i regjeringskollegiet

At noen statsråder går ut og andre trer inn, betyr også endringer i Stortinget. Det ligger an til nye komite-kabaler, noe som kan gjøre de allerede annonserte og til dels ufrivillige endringene mindre smertefulle. For eksempel drukner Trond Giskes, Kristian Tonning Rises, samt Ulf Leirsteins fratreden fra sine oppgaver i en større kabal.

Det kan likevel ikke underslås at Venstres inntreden kan øke konfliktnivået i regjeringskollegiet. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil vite å si fra når det kommer tiltak fra olje- og energiministeren som han ikke liker. Også områder som innvandring, justis og integrering kan skape gnisninger, samt det faktum at både nye og gamle statsråder må forholde seg til en økonomisk virkelighet som kan bety trangere rammer. Det blir ikke enklere av det faktum at trepartiregjeringen fortsatt er en mindretallsregjering. Slitasjeproblemer kan derfor godt vise seg i det nye kollegiet i løpet av kort tid.

Men inntil videre ser det lyst ut for statsminister Erna Solberg og hennes nye regjeringsmannskap.