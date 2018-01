Diktaturets ynkelige, men sanne ansikt

Nyttårsmarkeringen i Iran er preget av folkelig opprør over hele landet. Frustrasjon og sinne over inflasjon og arbeidsledighet er gått over i en generell misnøye med president Hassan Rouhani og hans regjering.

Måten regimet har reagert mot opprøret på, inngir alt annet enn tillit. Innenriksminister Abdolreza Rahmani Fazli lover ikke annet enn at det vil bli slått knallhardt tilbake mot demonstrantene, som også går under navnet «fiender av revolusjonen». Myndighetene har også lagt skylden på lørdagens to dødsfall på IS eller andre motstandere av regimet. Statlig iransk TV melder nå at ti personer er drept i demonstrasjoner rundt i landet de siste dagene.

Rouhani bedyret i en tale søndag at folk har full rett til å demonstrere, men myndighetene har likevel helt eller delvis blokkert nettet, sperret twitter-kontoen til et uavhengig mediehus og delvis sperret for bruk av de sosiale mediene Instagram og Telegram. Sistnevnte er svært populær i Iran.

President Rouhani har på mange måter vært håpet til de som har ønsket at det iranske presteregimet skulle slakke litt på sitt jerngrep om befolkningen. Dessverre har både sensur, henrettelser og andre brudd på menneskerettigheter fortsatt.

Den islamske revolusjonen i 1979 var uunngåelig, etter flere tiår med maktmisbruk, korrupsjon og et sanseløst sløseri av penger på seg selv fra sjahen og hans regime. Samtidig har snart 40 år med ayatollah-er satt landet enda lenger tilbake når det gjelder menneskerettigheter.

Amerikanerne, anført av sin tvitrende president, har advart Iran mot å begå overgrep mot sine egne. Akkurat så langt er det lett å følge dem. Mottiltakene mot demonstrasjonene er ynkelige, men klassiske når et vaklende diktatur skal vise sitt sanne ansikt.

Samtidig er den interne konflikten i Iran også høysensitiv i utenrikspolitisk sammenheng, og her burde den amerikanske presidenten være mer fintfølende.

Selv om motivene er noe forskjellige fra resten av verdens, har også Iran behov for å slå ned på IS og forgreiningene derfra. Iran er også en stormakt som påvirker alt som skjer i Midtøsten Den skjøre atomvåpenavtalen fra 2015, som USA til stadighet truer med å bryte, kan også stå og falle med det som nå skjer.

Mange mener opptøyene delvis skyldes at iranerne ikke har fått den økonomiske oppblomstringen de hadde håpet på, etter at de gikk med på å ikke utvikle atomvåpen og tillate internasjonale inspeksjoner av våpenlagre. På dette området har resten av verden et ansvar med å hjelpe Iran ut av isolasjonen. Samtidig kan vi ikke sitte og være samvittighetsløse overfor nye overgrep mot sivile.

Rouhani med sterk kritikk av Trumps uttalelser om atomavtalen