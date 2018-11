Welcome to Staywanger

Tidligere sjefredaktør i Aftenbladet, Tom Hetland, var til stede på årsfesten til Universitetet i Stavanger tidligere denne uka. Og var imponert over flotte taler og et stort antall nye doktorander. Like imponert var han ikke over at hele arrangementet foregikk på engelsk. Særlig advarer Hetland mot de potensielle konsekvensene av at det akademiske hverdagsspråket er engelsk. For blir det ikke da enda vanskeligere å formidle kunnskap til hele befolkningen?

9 av 10 nye forskningsartikler fra Norge blir publisert på engelsk, og Språkrådet har advart mot denne utviklingen. Vi kan i praksis ende opp uten et norsk fagspråk på viktige områder. Og dette skjer til tross for at norske universiteter har et særlig ansvar for å "vedlikeholde og utvikle" norsk fagspråk, som det heter i Lov om universiteter og høyskoler.

Vi deler Hetlands bekymring. I likhet med ham skjønner vi hvorfor utviklingen går i denne retningen. Universiteter, selskaper og organisasjoner opererer i et internasjonalt miljø, og må ta hensyn til at mange av dem de kommer i kontakt med ikke forstår norsk. Vi er et lite land med et lite språk. I en verden med over 7,5 milliarder innbyggere er det om lag 20 millioner mennesker, eller under 0,3 prosent, som teoretisk forstår norsk muntlig, og mange av disse sliter likevel med å forstå rogalandsk.

Om du går inn på hjemmesiden til Equinor, som er Norges største og viktigste selskap, er det engelsk som møter deg. Du må aktivt velge norsk. Og går du på konferanse i Stavanger-regionen, skal du kanskje på Pumps & Pipes, eller på Offshore Northern Seas? En tur innom Innovation Dock eller Blue Planet? Kanskje Nordic Edge eller Pulpit? Eller økonomifestivalen med hybrid-navnet Kåkånomics?

Disse eksemplene viser selvsagt at vi bor og arbeider i en region som er internasjonal i legning og selvforståelse. Mange bedrifter i vår region omsetter mer i utlandet enn i Norge, og har sine inntekter i euro og yen, ikke i kroner. Det bor mennesker fra rundt 180 ulike land i Stavanger kommune. Men eksemplene viser kanskje også en svikt i selvtilliten?

Det er derfor gledelig å se at fornybarfondet har fått navnet Nysnø, som selv om det passer dårlig inn i det engelske internett-språket er et godt navn som også sier noe om fondets verdier.