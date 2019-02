I løpet av den siste tiden har Aftenbladet publisert en rekke saker der gjennomgangstema er en stigende bekymring for at ungdommer i vår region i stigende grad bruker ulovlige rusmidler. Andre saker har tatt opp problemet med økt aksept for voldsbruk, blant annet gjennom organiserte slåsskamper, hendelser som også filmes og deles i sosiale medier.

Politiet, uteseksjonen og behandlingsapparatet melder om at de er bekymret for tendensen til at ungdom i større grad aksepterer bruk av ulovlige rusmidler, og for at sosiale medier som Snapchat i stigende grad brukes som kanaler for markedsføring og distribusjon.

De fleste bruker ingenting

Dette er alvorlig. Men for balansens skyld hører det med å minne om at det store, ja overveldende, flertall av ungdommer i vår region er helt vanlige, lovlydige mennesker. Den siste tilgjengelige undersøkelsen fra Ungdata viser at tre prosent av elevene i ungdomsskolen har prøvd cannabis en eller flere ganger. Det betyr at 97 av 100 ikke har gjort det.

I år skal det hentes inn nye opplysninger til Ungdata, og det vil overraske om det ikke viser seg at tallet på unge som har prøvd ulovlige rusmidler har økt. De fleste instanser melder nemlig om at det later til å være en økende aksept i mange ungdomsmiljøer for andre rusmidler enn alkohol. Flere unge spør seg om det faktisk kan være bedre å røyke cannabis enn å drikke seg full. Og unge i dag drikker markert mindre enn forrige generasjon.

Snakk om det

Sosiale medier gjør det enkelt å komme i kontakt med selgere av ulike typer narkotika. I tillegg til cannabis omsettes blant annet MDMA (Ecstacy), beroligende medikamenter, amfetamin, kokain og nå i det siste LSD, et kraftig hallusinogen. Historiene om at barn ned i 12 års alder har fått kjøpt LSD i Stavanger sentrum er skremmende.

50 år med "krig" mot narkotika har lært oss at det er så godt som umulig å stoppe innførselen av ulovlige rusmidler. Etterspørselen er så stor at det alltid vil være noen som ønsker å tjene penger på å levere. Dermed er holdningsskapende arbeid av den største betydning. Dette arbeidet begynner og slutter i hjemmet.

Foreldre og foresatte er i frontlinjen i den kampen. Det aller mest effektive virkemiddelet er å interessere seg for ungdommenes hverdagsliv. Å snakke åpent med dem uten pekefingre og fordommer. Og huske på at de aller fleste er fornuftige og klarer seg helt fint.