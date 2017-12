Flere menn snakker åpent om kreft. Det er sikkert bra, men snakking er faktisk ikke svaret på alle problemer.

Ett av tre spørsmål om prostatakreft, en kreftform som naturlig nok bare rammer menn, kommer fra kvinner som spør på vegne av partneren, opplyser Vardesenteret, et tilbud til kreftrammede og pårørende ved Stavanger universitetssykehus (SUS).

Dette skyldes sannsynligvis at mange menn kvier seg for å snakke om eller stille spørsmål rundt kreft, en sykdom som mange fortsatt synes er ubehagelig, skremmende eller ekkel.

Leve, ikke dø

Tilbud som Vardesenteret, et lavterskeltilbud der man enten kan finne en samtalepartner eller bare slappe av og hvile, fortjener ros. De har sin plass i floraen av tilbud til dem som rammes av sykdom. Prostatakreft rammer rundt 5000 menn årlig i Norge, og over 90 prosent av dem som rammes, lever fortsatt fem år seinere, viser tall fra Kreftforeningen.

Det betyr at for de fleste som rammes, gjelder det å lage strategier for å leve med sykdommen, ikke for å dø av den.

Det ukjente

Det er en vedtatt sannhet at menn ikke er like "flinke" som kvinner til å snakke om følelser. Dette kan også være årsaken til at det later til å være vanligere at menn går lenge og hangler uten å snakke med legen. Dermed risikerer de at sykdommer kan ha utviklet seg til å bli farlige før de blir oppdaget. Kvinner er også oftere borte fra jobb på grunn av sykdom enn menn, noe som selvsagt også kan skyldes at kvinner er flinkere til å lytte til signalene fra egen kropp.

På den annen side er det at faktum at de aller fleste plager og lidelser som rammer oss mennesker i løpet av livet, må vi bare lære oss å leve med. Det er lite eller ingenting leger eller annet helsepersonell kan gjøre med dem. Derfor handler livet også om å mestre det ukjente, ubehagelige - og uhelbredelige.

Åpenhetens tid

Det finnes ikke en fasit for hvordan man takler slike hendelser. Noen vil ha utbytte av å snakke om problemene, være åpne. Andre vil foretrekke å holde problemene for seg selv. Det er ikke mulig å si at den ene strategien er "bedre" enn den andre. Det kan, på det personlige plan, være like gode grunner til å holde informasjon for seg selv, som til å dele den med andre.

Vi lever i en tid hvor åpenhet om personlige forhold nærmest framholdes som et krav. Men det er bare den enkelte som kan bestemme om egen sykdom og egne problemer skal bli et anliggende for andre.