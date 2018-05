«Hvis jeg hadde vært folkevalgt på Stortinget, ville jeg hoppet i stolen over alle de alvorlige varslingssakene i offentlig sektor. Jeg mener det er symptomer på ukultur, inkompetanse og fravær av et sunt ytringsklima.» Det sa advokat Birthe Eriksen til Aftenbladet i april i år. Hun har doktorgrad om varsling i arbeidslivet.

Einar Reimes bekymringsmelding

I fjor vår sendte Einar Reime en bekymringsmelding til Hå kommune. Han var alvorlig bekymret for en kollegas liv og helse, etter et møte vedkommende hadde hatt med avdelingsleder Merete Vorland ved bofellesskapet de begge jobbet i, og kommunens personalsjef Markus Bjørnseth.

Kommunen bad sin advokat vurdere saken. Svaret ble at kommunen ikke hadde gjort noe galt i juridisk forstand, men advokatkontoret kom med forslag til forbedringer av kommunens rutiner.

Reime fikk i møte med advokatfirmaet beskjed om at han hadde beskyttelsesvern som varsler, og bedt om å ta kontakt dersom han mente seg utsatt for gjengjeldelse.

Arbeidsgivers plikt

Arbeidsgiver har plikt til ikke å komme med negative reaksjoner overfor en varsler.

Men Reime opplevde at han ikke lenger fikk ansvarsvakter, at turnus ble endret uten at han fikk beskjed, at avdelingsleder anklaget han for å trakassere en kollega, før han i november, et halvt år før han skulle gå av, ble omplassert.

Begrunnelsen fra kommunen var at alle var enige om at arbeidsmiljøet ved bofellesskapet lenge hadde vært dårlig, og at noe måtte gjøres umiddelbart. Løsningen ble å flytte Reime, og bare han. Kommunens kriterium var å flytte de som ikke hadde tillit til lederen.

Slik vi kjenner saken, går Hå kommune langt i å gjøre en varslingssak til en personalsak. Å hevde at dette dreier seg om to separate saker, står ikke til troende. Dersom arbeidsmiljøet et sted er så dårlig at man må gjøre noe umiddelbart, står det heller ikke til troende at det skulle være godt nok å flytte en eneste arbeidstaker - han som nettopp har varslet, og som snart skal gå av med pensjon.

Av det kommunalsjef Vigdis Monsen Austdal sier til Aftenbladet, virker det også som de tar for gitt at det dårlige arbeidsmiljøet ikke kan skyldes noe ved ledelsen.

Flere saker

Tidligere kommunalsjef Ragnvald Riis skriver i et innlegg til Aftenbladet at han kjenner seg igjen i behandlingen, fra da han selv varslet kommunestyret i Hå om ledelsens behandling av daværende rådmann Lars Kolnes. Flere ansatte skal også ha fått skriftlige advarsler så sent som i desember i fjor, for å ha kritisert rådmannens økonomiplan.

En kommune skal gi innbyggerne gode tjenester, fra felleskassens penger. Den svake håndteringen av Reimes varsel må ha gått ut over de som har sitt hjem i bofellesskapet. Det er ikke sikkert de uten videre kan flytte, eller enkelt gjøre seg hørt. Det gjør saken enda mer alvorlig.