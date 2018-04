TV og skolemat hører ikke sammen

På Iglemyr skole i Sandnes ser elevene på TV mens de spiser matpakken, og de er ikke den eneste skolen der de gjør dette. Noen foreldre har reagert, men rektorer sier at de ikke vil forby denne praksisen.

Skjermen har ikke bare inntatt hverdagen, men påvirker altså også barnas tid til å være sosiale og ha et lite avbrekk i en ellers travel skoledag.

Å spise handler om mer enn det å bli mett.

Bruk av digitale hjelpemidler og IKT i skolen ellers er bra, men trenger det legges opp til at skjermen også skal få styre den tiden barna har til å snakke med hverandre og bygge opp sosiale ferdigheter?

Hyggelig stemning

Anbefalingene fra Helsedirektoratet er klare for barneskolen: Det bør legges fysisk til rette for måltid som fremmer matglede, sosialt samvær, trivsel og helse. Og elevene bør sikres nok tid til å spise, minimum 20 minutter. Måltidene skal være trivelige og det skal legges til rette for at elevene nyter maten og det sosiale samværet.

Helsedirektoratet har helt rett i at en hyggelig stemning rundt måltidet stimulerer appetitten og at det virker inkluderende.

Barn kan med TV på rett og slett glemme at de spiser, og så spiser de for mye. Eller så kan det for noen små barn virke motsatt. Det blir for vanskelig å konsentrere seg om både det å spise og det å følge med på TVen samtidig.

Endret skolehverdag

Mange foreldre opplever nok at den lille poden ofte kommer hjem uten å ha spist særlig mye av matpakken sin. Fordi de ikke hadde tid.

Det kan være mange grunner til det, også annet enn bruk av TV. Da kan man stille seg spørsmål om det kanskje kan være nødvendig å endre måten skolehverdagen legges opp.

En tanke kan være å gjøre skoledagen lengre, med en lang spisepause midt på dagen som sikrer at alle elever får i seg den maten de trenger. Det vil kunne utjevne både sosiale forskjeller og bidra til økt trivsel knyttet til mat.

Et annet sted å spise enn klasserommet kan gjøre dette enklere.

Vi må anerkjenne at skolehverdagen ikke er den samme for barn i dag som den var for 20 år siden. Kanskje vi bør begynne å innrette skoledagen deretter, men uten skjerm og pedagogisk opplegg i spisetiden.