Nok er nok

AFTENBLADET MENER: De midlertidige permitteringsreglene må ikke forlenges nå når økonomien er friskmeldt og pandemien er på hell.

Det var helt riktig av regjeringen å innføre midlertidige permitteringsregler da flyplassene stod tomme og økonomien lå brakk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Da Norge stengte ned i mars 2020, stod plutselig mange nordmenn uten jobb. På det meste var over 433.000 personer permitterte eller arbeidsledige.

Dette førte til at Stortinget vedtok en forlengelse av permitteringstiden. Dagpengeperioden ble utvidet og støtten til arbeidsledige ble økt.

Stortinget flere ganger vedtatt å forlenge disse ordningene fordi landet ennå var preget av økonomisk krise. Men får regjeringen det som de vil, vil de fleste av de nåværende midlertidige reglene ta slutt 1. oktober.

Det er 1800 permitterte og 13.100 arbeidsledige som mister støtten i neste måned, hvis de ikke finner seg en jobb før den tid, sa statistikksjef Ulf Andersen i Nav til Bergens Tidende fredag.

Fastlandsøkonomien steg med 1,4 prosent i andre kvartal, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var vekst i alle kvartalets måneder, og i juni 2021 var BNP for Fastlands-Norge tilbake på om lag samme nivå som februar 2020, før pandemien for fullt kom til Norge.

Det betyr at økonomien er på vei opp igjen. Og det fikk finansminister Jan Tore Sanner (H) til å slå fast at den økonomiske krisen er over.

Ved utgangen av august var 1,1 prosent, eller 33.000 personer, av arbeidsstyrken permitterte, viste tall fra Nav fredag.

Samtidig kom SSB med nye tall som viser at antallet ledige stillinger i andre kvartal i år var 93.200. Det er nesten 23.000 flere ledige stillinger enn i fjerde kvartal 2019, før pandemien.

Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt, kritiserte Sanner og regjeringen, og sa til E24 at hennes parti ønsker å forlenge permitteringsordningene i alle fall ut året.

«Det er ingenting som tilsier at arbeiderne på Gardermoen eller kulturlivet og de store festivalene er tilbake på beina igjen i år,» sa Martinussen.

Men det er ting som tilsier at noen av disse jobbene ikke nødvendigvis kommer tilbake i det hele tatt etter pandemien. For eksempel har flybransjen varslet at det kan ta flere år før flytrafikken er tilbake til det den var, om den noen gang blir som før. Da kan ikke samfunnet fortsette å betale for dette.

Det var helt riktig å innføre og forlenge disse permitteringsreglene da den økonomiske krisen fremdeles var et faktum. Men når det nå ser lysere ut og det finnes andre ledige jobber, har Stortinget et ansvar for å ikke presse fram enda en forlengelse av de midlertidige permitteringsreglene.