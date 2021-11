Global dugnad mot Covid

AFTENBLADET MENER: Den nye varianten av koronaviruset sprer seg raskt og vil snart være i Norge. Dette vil skje igjen og igjen inntil hele verden er godt nok beskyttet.

Den nye varianten av koronaviruset sprer seg nå over hele verden. Den ble først identifisert av forskere i Sør-Afrika.

«En moralsk kollaps». Slik beskriver Dagfinn Høybråten, leder av Kirkens Nødhjelp i Norge, de rike landenes hamstring av vaksinedoser. Mens vaksinasjonsgraden i Norge ligger på nær 80 prosent som har mottatt minst én dose, er bare omtrent sju prosent av befolkningen i Afrika vaksinert.

Det betyr i praksis at store deler av Afrika fungerer som et laboratorium for utvikling av nye varianter av koronaviruset.

Ifølge Gunnveig Grødeland, seniorforsker på vaksiner og immunologi ved Universitetet i Oslo, er det særlig to grunner til at det dukker opp stadig nye virusvarianter i land med lav vaksinasjonsgrad:

Viruset kan spre seg fritt i befolkningen. Da kopieres viruset utallige ganger. Feil og mutasjoner oppstår. Og viruset endrer seg ofte i løpet av en langvarig infeksjon i en person med svekket immunforsvar. Som i en hiv-smittet, for eksempel. Og hiv er utbredt i Afrika.

Begge deler kan forebygges med vaksiner. Den norske befolkningen er et godt eksempel. Her er de aller fleste med svekket immunforsvar vaksinert. Dersom de blir smittet, vil infeksjonen bli kortere og mildere enn om de var uvaksinert. Det reduserer risikoen for mutasjoner.

Det er med andre ord helt nødvendig å sette i gang med en storstilt vaksinering i afrikanske land. Dette burde selvsagt vært gjort for lengst. Og det er der den moralske kollapsen blir overtydelig: Mange rike land har hamstret vaksinedoser i et omfang som langt overstiger landenes behov.

Når mange land nå åpner for vaksinering av barn ned i fem års alder, og vi samtidig vet at barn og unge som hovedregel ikke blir særlig syke av å bli smittet, sier det seg selv at disse vaksinedosene ville være bedre anvendt hvis de ble gitt til personer i risikogruppene i fattige land.

Koronaviruset fungerer som en illustrasjon på den systematiske urettferdigheten i en verden der noen få land har nesten alt, og det store flertallet nesten ingenting. Men det er også en illustrasjon på at når det gjelder smittsomme sykdommer i en globalisert økonomi, er ingen tilstrekkelig beskyttet før alle er tilstrekkelig beskyttet.

Derfor har de rikeste landene - også av ren egeninteresse - en veldig god grunn til å hjelpe. Vi vet foreløpig for lite om den nye varianten, som har fått navnet Omikron. Men det vi allerede kan slå fast, er at den ikke blir den siste.

