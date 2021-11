Hvor skal lista ligge?

AFTENBLADET MENER: Dersom det ennå er nødvendig at skolene prøver å slå ned koronasmitten, må de også få verktøy til å gjøre det.

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger mener de mangler noen grep for å håndtere koronasituasjonen, hvis målet er å slå ned smitten.

– Enten må det håndteres likt som andre luftveissymptomer, eller så må det bremses. I så fall kreves det litt mer tiltak, sa helsesjef Runar Johannessen i Stavanger til Aftenbladet mandag. Det er selvsagt korona han snakker om, og denne gangen koronasmitten i skolen. 29 barne- og ungdomsskoler i Stavanger og Sandnes har eller har hatt smitte siden 1. november, og smitten er stigende.

Barn under tolv år er ikke vaksinerte, og de aller, aller fleste av dem vil heller ikke bli særlig syke av koronaen. Ser vi bare på det, er det liten grunn til at man ikke skal håndtere koronasmitten blant skolebarn som andre luftveissymptomer - altså la smitten gå. Vi bør også huske at all hurtigtestingen av barna når det nå er smitte i en klasse, er et ganske inngripende tiltak i livene deres. Men det finnes også andre hensyn å ta. Det ene er at skolene etter hvert sliter med høyt sykefravær blant lærerne, som jo skal holde seg hjemme ved det minste snufs. Det andre, og helt avgjørende hensynet, er hvor mange av oss andre som risikerer å bli alvorlig syke dersom vi blir smittet av skolebarna. Vi vet at man er i gang med en tredje vaksinedose blant disse gruppene. Men vi vet også at det finnes dem som ikke tåler å ta en vaksine, og som heller ikke bør bli utsatt for å bli smittet.

Spørsmålet er hvor mange dette gjelder. Er det så mange at man fremdeles må prøve å holde smitten nede i skolene? Eller er det så få at man ikke skal ta det hensynet?

Dette er ikke ukjente diskusjoner i helsevesenet, men det er sjelden vi tar dem i offentligheten. De er vanskelige, fordi det gjelder de mest sårbare blant oss, uansett om de er mange eller få. Hvor denne lista skal ligge, må helsemyndighetene nasjonalt nå mene noe om. Det er lett å støtte Runar Johannessen i at her må de bestemme seg. Hvis risikoen for å bli alvorlig syk ennå er så høy for så mange at skolene må prøve å slå ned smitten, så må de også få verktøy til å gjøre det. Det betyr at skolene må kunne gå over til hjemmeundervisning for den eller de klassene det gjelder, og det betyr at kommunen må kunne ilegge uvaksinerte voksne karantene, i hjem hvor barn er smittet.

Nå står skolene i en skvis, der de prøver å holde smitten nede uten egentlig å ha verktøy til å gjøre det. Samtidig skal de klare å ha nok folk på jobb, uten å gå på akkord med at lette symptomer skal få folk til å holde seg hjemme.

Det er ikke holdbart.