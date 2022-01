Breivik utfordrer oss

AFTENBLADET MENER: Massemorderen fra 22. juli vil fortsette å utfordre oss som samfunn, selv om han aldri kommer ut av fengsel. Det skal vi klare å håndtere.

Etter 10 år i fengsel har massemorderen Anders Behring Breivik rett til å begjære seg løslatt fra fengsel. Det vil ikke skje, men saken utfordrer oss likevel.

Hans tre dager i retten er over, og terroristen Anders Behring Breivik befinner seg igjen på sitt spesialbygde område i Telemark fengsel i Skien. I de tre rommene han har til disposisjon tilbringer han normalt 23 timer i døgnet. En time i døgnet kan han benytte luftegården, alene.

Angrepet mot regjeringskvartalet og mot Arbeiderpartiet på Utøya den 22. juli 2011 er ikke en sak vi som samfunn kan bli ferdig med, uansett hvor mye vi måtte ønske å aldri se eller høre fra Breivik igjen. De 77 menneskene som døde den dagen, de mange som er skadet for livet og alle de overlevende og etterlatte for øvrig fortjener at vi aldri glemmer hva som skjedde.

Det er viktig å huske den forferdelige dagen, lære av den, for å forhindre at noe slikt kan skje igjen. Da er det helt avgjørende å minne om at den forkvaklede og voldsdyrkende ideologien som motiverte - og motiverer - terroristen, ikke er noe han er alene om. Det finnes ufattelig nok folk i Norge i dag som forsvarer det Breivik gjorde. Og enda flere finnes utenfor Norges grenser.

For det andre er samfunnets behandling av Breivik som innsatt noe vi er nødt til å bry oss om. Han er dømt til den strengeste straffen det er mulig å få i Norge, men har likevel rett til å begjære seg løslatt med jevne mellomrom i årene som kommer.

Det var riktig å dekke den rettslige behandlingen i Telemark fengsel denne uka. Og det er viktig at forhandlingene i retten blir filmet slik at prosessen blir dokumentert for ettertiden. Vi er blant mediehusene som har valgt å tone ned overføringene fra rettssalen, og har i stedet valgt å dekke saken med reportasjer og kommentarer.

Også de kommende rundene i retten med Breivik bør naturligvis dokumenteres, men mediene må ta en grundig diskusjon både internt og seg i mellom, for eksempel i Redaktørforeningen. Er det nødvendig å dekke det like bredt hver gang? Vi mener at det er det ikke. Mediene skal være varsomme, for det er en fare for å kunne bli brukt av Breivik for å skaffe ham oppmerksomhet.

Selv fra fengselet vil altså massemorderen fortsette å utfordre oss. Han som har kuttet alle bånd med et sivilisert samfunn, som har drept og lemlestet barn og ungdommer, som er helt uten anger eller medfølelse, skal altså behandles i tråd med de lovreglene han selv forakter.

Dette er fryktelig vanskelig. Men det er det vi må gjøre, likevel.

