Fortsett å snakke om Ukraina

AFTENBLADET MENER: Det er viktig å holde oppe oppmerksomheten på Ukraina-krigen.

Krigen i Ukraina har forsvunnet litt fra folks bevissthet og i media.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ukraina-krigen har nå vart siden 24. februar, da Russland angrep sitt naboland.

Krigen har ført til store tap på begge sider, og ødeleggelsene i Ukraina er massive. Krigen har sendt millioner av mennesker på flukt. Uansett om veien videre handler om våpenhvile og mulige fredsforhandlinger eller om fortsatt krig, kommer dette til å vare lenge.

I begynnelsen av krigen var diskusjonen om det som skjedde i Ukraina og om angrepet på demokratiet høyt på agendaen. Som så mange andre konflikter, har nå interessen for krigen i Ukraina dabbet av i media og folks bevissthet.

På forsidene av de største nettavisene, inkludert i Aftenbladet, kan vi lese om sjaman Durek Verrets siste krumspring, og om feriekaos og høye bensinpriser. Nyhetene om det som skjer i Ukraina er det færre av.

Hvert år er det millioner av mennesker som lider og som blir drept i kriser og konflikter uten at vi hører noe om det. Leger Uten Grenser presenterer hvert år en liste med glemte kriser som de mener får for lite oppmerksomhet i norske medier.

I løpet av de siste ti årene har krig, forfølgelser og grove menneskerettighetsbrudd ført til en betydelig økning i antall mennesker som er tvunget på flukt. FN anslo i fjor at 26,6 millioner mennesker er på flukt utenfor hjemlandet sitt, mens 48 millioner er fordrevet i sitt eget hjemland. I Syria, for eksempel, pågår krigen ennå, selv om vi hører minimalt om det i norske medier. Her sitter Bashar Al-Assad fremdeles med makten, støttet av Russlands president Vladimir Putin.

Er Ukraina-krigen også i ferd med å forsvinne litt ut av bevisstheten vår, selv om den er i våre nærområder? I tilfelle må vi sørge for at den ikke gjør det.

De fleste russiske medieorganisasjoner er underlagt det russiske regimet, og forteller en helt annen historie om krigen til både russiske og ukrainske borgere enn vestlige medier. Denne krigen har vist hvor viktig en fri og uavhengig presse er.

Hvis vi «glemmer» krigen i Ukraina, risikerer vi at Russland vinner fram med sin aggresjon og knuser det skjøre ukrainske demokratiet. Og at Russlands «sannhet» om det som foregår i Ukraina er den som blir stående.

Dette er en trussel for demokratiet i hele Europa. Derfor er det viktig å opprettholde bevisstheten om krigen.