Kjempe på leirføtter?

AFTENBLADET MENER: Lekkasjene fra Facebook tyder på at gigantselskapet står foran sin hittil tøffeste test. Selskapet påstår at det jobber for en bedre verden, men bidrar det i virkeligheten til mer splittelse?

Enorme verdier og enorm makt ligger bak disse logoene, men bak kulissene har Facebook store problemer. Ungdommen flykter fra selskapet, som også er rammet av en stor lekkasje av interne dokumenter som tegner et illevarslende bilde.

Det er vanligvis ikke en verdensnyhet at en nettside er nede i seks timer. Men når det skjer med Facebook, får vi en påminnelse om hva gigantselskapet nå betyr i store deler av verden. 111 land har nå Facebook på sitt eget språk. Men bak fasaden ulmer det.

Frances Haugen, som hoppet av fra en toppstilling i Facebook tidligere i år, sørget for å kopiere titusenvis av sider med intern informasjon fra selskapet før hun sluttet. Denne informasjonen valgte Haugen å dele med den amerikanske storavisen The Wall Street Journal (WSJ).

I en stor artikkelserie har WSJ brukt informasjonen til å avdekke en rekke kritikkverdige forhold ved Facebook, forhold som står stikk i strid med de verdiene selskapet påstår at det jobber med å promotere.

Siden grunnleggelsen i 2004 har selskapet vokst til et av verdens største, med en markedsverdi på nesten 1000 milliarder dollar. Nesten tre milliarder mennesker er brukere av Facebook, I tillegg kommer Instagram med over 1,3 milliarder brukere, WhatsApp og Messenger. Grunnlegger Mark Zuckerberg er en av verdens rikeste personer.

Sammen med en liten gruppe andre selskaper, nærmere bestemt Apple, Amazon og Google, har Facebook oppnådd markedsandeler som har gitt selskapet en global innflytelse som ellers bare forbindes med mektige nasjoner.

Essensen i varsleren Haugens kritikk er at Facebooks ledelse har vært klar over problemer med selskapets strategi, men at de har latt være å gjøre noe fordi dette ville kunne skade selskapets inntekter. Inntrykket er at Facebook, tross sin enorme størrelse, enorme inntekter og enorme makt, har store problemer.

Ikke minst bekymrer det Facebook-sjefene at selskapet ser ut til å miste grepet om de yngre brukerne og blant «trendsetterne». De siste årene har ungdom flokket seg rundt konkurrenter som TikTok og Snapchat. Folk i USA deler mindre på Facebook enn før, og bruker mindre tid på nettstedet.

Haugen påstår at algoritmene som styrer nyhetsstrømmen til brukerne nå foretrekker å vise innhold som vekker sterke følelser. Saker som vekker raseri og bidrar til polarisering er verdifulle for Facebook, fordi trafikken øker.

Haugen viser også til interne diskusjoner som tyder på at Facebook lenge har vært klar over at Instagram bidrar til å gi unge kvinner et negativt selvbilde, uten at dette har ført til endringer i oppsettet. Igjen skal profitt være motivet for å la være å ta grep.

Og selv om Facebooks ansiktsløse forretningsmodell er den kanskje største trusselen mot redaktørstyrte medier som Aftenbladet, vil denne artikkelen høyst sannsynlig bli delt på Facebook. Av Aftenbladet. Det er et interessant paradoks.

