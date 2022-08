Et lettelsens sukk

AFTENBLADET MENER: At det ikke blir en ny streik i SAS nå, gjør at mange kan puste lettet ut.

SAS-pilotene sa i helgen ja til avtalen som ble fremforhandlet mellom ledelsen og fagforeningene i slutten av juli.

4. juli ble det brudd i forhandlingene mellom SAS og SAS-pilotene, og rundt 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark ble tatt ut i streik. Natt til 19. juli ble partene enige om en avtale som avsluttet streiken.

Mer enn 3.700 flyvinger ble kansellert som følge av streiken, og 380.000 passasjerer ble påvirket, ifølge SAS. Det har blitt anslått av SAS at streiken kostet selskapet mellom 100 og 130 millioner kroner hver dag. Det er et anslagsvis tap på mellom 1 og 1,3 milliarder svenske kroner.

900 SAS-piloter hadde frist natt til lørdag på å stemme over den nye tariffavtalen. SAS Norge Flygerforening (SNF) bekreftet lørdag at deres medlemmer hadde godkjent avtalen. Også Norske SAS-flygeres forenings medlemmer sa ja.

Den svenske og danske pilotforeningen ble også enige om å godta avtalen.

Avtalen innebærer at partene ikke kan streike eller gå til lockout i fem og et halvt år. SAS har fått pilotene med på et lønnskutt på 5 prosent og muligheten til å omdisponere dem fra lavsesong til høysesong.

Pilotenes arbeidsuke økes fra 47,5 timer til inntil 60 timer enkelte uker.

Enigheten om avtalen avverget enda en streik, som hadde startet 11. august dersom svaret hadde blitt nei.

Fredag kom tallene for selskapets trafikkoppdatering for juli. De viste at 1.325.000 passasjerer fløy med SAS. Det var en nedgang på 32 prosent sammenlignet med juni.

Flyanalytiker Jakob Pedersen sa til E24 at andre halvdel av juli var mer normal enn første halvdel da streiken pågikk, og at dette er gode nyheter for SAS. «Hvis folk ikke hadde fortsatt å fly med SAS hadde det vært katastrofe,» sa han.

Pedersen mener august blir en skjebnemåned for SAS. Da vil vi få dommen på om passasjerene fortsetter å fly med selskapet.

Dersom pilotene hadde sagt nei til avtalen, kunne SAS’s omdømme fått seg enda en smell.

Nå kan SAS konsentrere seg om veien videre, som uansett vil bli en krevende prosess. De trenger både positive nyheter fra USA, der de har fått konkursbeskyttelse som gjør det mulig å gjennomføre finansielle restruktureringer, og de trenger at kundene kommer tilbake slik at de kan holde flyene på vingene og selskapet i drift.

