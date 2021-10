Sokkel­direktorat til Stavanger

AFTENBLADET MENER: Regjeringen bør etablere et «sokkeldirektorat» som favner videre enn dagens Oljedirektorat. Og det må selvsagt ligge i Stavanger-regionen.

Nylig avtroppede oljeminister Tina Bru på testsenteret Hywind. Havvind er et nytt satsningsområdene på norsk sokkel.

«Det synes jeg er en veldig spennende idé», sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Aftenbladet da han ble spurt om tanken om å etablere et nytt direktorat for virksomhet på norsk sokkel.

Og det er kanskje ikke så rart, for i den regjeringsplattformen Støre nettopp har skrevet, står det vitterlig at regjeringen vil «utrede myndighetenes ansvarsfordeling for virksomhet på sokkelen for å sikre et mer helhetlig ansvar for den økonomiske aktiviteten».

Ønsket om et «sokkeldirektorat» er også formulert i et brev fra ordførerne i Stavanger, Sandnes og Sola, som i mai konkluderte med at dagens Oljedirektorat kan omdannes til nettopp et slikt nytt og mer omfattende direktorat.

Bakgrunnen for ønsket er fornuftig. Det grønne skiftet og de etter hvert minkende olje- og gassressursene på sokkelen vil tvinge fram store endringer i havområdene utenfor Norge. Havvind, karbonfangst og lagring, mineralressurser i havbunnen og offshore havbruksanlegg er nye satsningsområder som vil utløse behov for myndighetskontroll.

Oljedirektoratet (OD) i Stavanger peker seg ut som det selvsagte utgangspunktet for et nytt direktorat med utvidede fullmakter. OD sitter på 50 års erfaring med myndighetskontroll på sokkelen. Gjennom disse 50 årene har arbeidsplassene på sokkelen blitt trygge og lønnsomme.

Den kompetansen som er samlet i OD må selvsagt bevares og utnyttes for det den er verdt når Norge etter hvert skal inn i en ny økonomisk virkelighet.

Statsminister Støre har lenge hatt et særlig engasjement for havområdene utenfor Norge, som han har pleid å omtale som «havrommet». Men vi mener at regjeringen raskt må bevege seg fra det litt uforpliktende «utrede» til en mer forpliktende beslutning om å sette maskineriet i bevegelse.

For det haster. Nye næringer står på spranget ut på sokkelen, og myndighetene må følge opp slik at vi sikrer forsvarlig forvaltning av de fellesressursene sokkelen representerer. Regjeringen har med andre ord ikke god tid.

Det sies at de fleste politiske spørsmål i Norge til slutt blir til en lokaliseringsdebatt. Men i denne saken kan det neppe være særlig tvil: Det eneste fornuftige er å bygge et nytt og større direktorat direkte på det miljøet som allerede finnes i Stavanger. Bare slik sikres den kontinuiteten som behøves for å bevare det beste i «den norske modellen».

Vi regner med at olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har denne saken høyt i innboksen sin.

