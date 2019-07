Unge som står utenfor både arbeid og utdanning har i et forskningsprosjekt fått tett oppfølging av en såkalt jobbspesialist for å komme inn i arbeidslivet. 48 prosent av dem klarte det, seks ganger så mange som i vanlige Nav-tiltak.

Opplegget er egentlig laget for å hjelpe folk med alvorlige psykiske lidelser inn i jobb. Det handler om å hjelpe dem direkte inn i vanlig, lønnet arbeid, i motsetning til en skjermet praksisplass, betalt av Nav. Man tar utgangspunkt i den enkeltes ønsker og ferdigheter, og i det lokale jobbmarkedet. Brukeren skal få tett oppfølging av en person underveis, i tillegg til behandling, for å kunne bli værende i arbeid.

Tall fra OECD viser at andelen unge utenfor arbeidslivet i Norge, er høyt, høyere enn i andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Og mens det i 2013 var under 10 000 unge mellom 18 og 29 år på uføretrygd, var det i 2018 over 18 000. Den desidert største årsaken er psykiske lidelser. Den største økningen kommer blant tenåringene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) skriver i en artikkel at en stadig mindre andel unge har jobbet før de begynte å motta ytelser fra Nav, og en stadig mindre andel kombinerer arbeid med disse ytelsene. Og for en stadig større andel unge mottakere har utenforskapet vart i fem år eller mer.

Dette er dystre tall. Noe kan forklares med endringer i regelverk, noe med mer presis diagnostisering, som av personer med psykisk utviklingshemming. SSB peker også på en økt tendens til å medikalisere at unge faller ut av arbeid og utdanning, altså gjøre det til et medisinsk problem.

Til sammen er dette en rullende snøball. Jo lavere utdanning og jo lenger du har vært utenfor arbeid og utdanning, jo vanskeligere blir det å komme inn.

Aldri å komme inn i arbeidslivet i et samfunn som vårt, kan fort bli et liv i utenforskap.

Derfor er dette prosjektet så viktig å videreutvikle. Å motta lønn og være i ordinært arbeid er bra for selvbildet, å få en jobb etter ferdigheter og ønsker, er bra for mestringsfølelsen og for å klare å fortsette i jobben, tross helseutfordringer. Å ha en person som følger opp, kan gjøre det lettere å løse problemer som oppstår underveis, før de vokser seg store.

Selvsagt er det viktig for samfunnsøkonomien å få flere inn i arbeidslivet. Men det kan også være den store forskjellen i den enkeltes livskvalitet. Det ligger mye god helse i å ha en jobb å gå til.