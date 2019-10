Ja til oljeingeniører

Universitetet i Stavanger har justert på både navn og innhold i utdanningene som mer enn noe annet har vært et flaggskip, nemlig ingeniørutdannelsen i petroleumsfag.

Produksjon av fagfolk til bruk i landets overlegent viktigste næring har vært en suksess for UiS, for oljebedriftene og for studentene selv, som i tiår har kunnet gå rett fra forelesningssalen til svært godt betalte jobber.

Nå er stemningen i ferd med å endre seg, registrerer universitetet. De har siden oljekrisen i 2014 hatt færre søkere til petroleumsstudiene, selv om det siste året har gitt en økning.

Vi tror, i alle fall inntil det motsatte er bevist, at nedgangen i søkning til petroleumsstudiene nok har hatt mer med de dårlige tidene i oljebransjen å gjøre enn med en motvilje mot å arbeide i denne sektoren. Og nå som optimismen - og lønningene - nok en gang er på vei opp, vil det overraske oss mye om ikke søkertallene fortsetter å stige.

Oljeskam, har det blitt døpt. Altså denne følelsen mange visstnok bærer på om at det er skamfullt at Norge har blitt et rikt land på grunn av en forurensende industri. Og at mange også oppgir at de føler seg uglesett fordi de arbeider i denne industrien. Vi er helt enige med rektor Klaus Mohn i at begrepet er både meningsløst og destruktivt.

Det er er helt på sin plass at olje- og gassindustrien opplever kritikk. Klimakrisen er vår tids største politiske og teknologiske utfordring. Men det er selvsagt helt bak mål å gjøre dette til et spørsmål om personlig ansvar - for ikke å si skam.

En stor andel av studentene ved masterstudiet i petroleumsfag ved UiS er utenlandske. Mange av dem ser med forundring på den norske debatten rundt olje og klima. I svært mange land blir særlig naturgass sett på som et miljøvennlig alternativ, fordi gassen fortrenger kullkraft, som er enda mer forurensende.

Masterstudenten Caetano Andrade, som er fra Brasil, peker på noe viktig når han påpeker at ingeniører skal løse problemer. En slik måte å tenke på er sentral dersom navnebyttet fra «petroleum» til «energi og petroleum» skal bli mer enn språklig kosmetikk.

Ingeniører vil ha en helt sentral rolle i å utvikle konkrete løsninger for å bidra til å løse klimakrisen. Inntil verden er forsynt med fornybar energi, vil olje og gass - også fra Norge - være en del av løsningen. Å fase ut fossilt brensel som olje og gass for raskt, vil være en grov feil.