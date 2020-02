Kvinnefall gir tung start på valgkampen for Ap

LEDER: Det er dramatisk at to profilerte Ap-kvinner allerede nå har sagt nei til å fortsette på Stortinget. Begrunnelsen deres er enda mer dramatisk.

Jette F. Christensen fra Egersund har allerede frasagt seg gjenvalg til Stortinget neste år. Det gir en tung start på valgkampen for Ap. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stavanger Aftenblad

Jette Christensen fra Egersund (innvalgt fra Hordaland) var først ute. Fredag i forrige uke meldte hun på sin egen facebook-side at hun ikke ønsker å bli nominert til en ny periode. Hun bestemte seg allerede vinteren for to år siden, midt i en dramatisk periode for Arbeiderpartiet. «Jeg opplevde rett og slett at Arbeiderpartiets stortingsgruppe var et underlig sted å være,» sier hun.

Etter partiets vonde valgnederlag i 2017 gikk de rett inn i en langvarig konflikt, som blant annet handlet om varsler mot daværende nestleder Trond Giske. Konstitueringen av stortingsgruppa utløste også bruduljer. Christensen, som hadde hatt flere sentrale oppgaver og var aktuell som nestleder da Hadia Tajik ble foretrukket i 2015, fikk ingen sentrale verv.

Hennes partikollega, Marianne Marthinsen, mistet vervet som finanspolitisk talsperson til Giske. Dette førte til offentlig oppvask, intern uro og oppsigelser fra personer i stortingsgruppens rådgiverapparat.

Nå har også Marthinsen gitt beskjed om at hun ikke vil mer. Oslo Arbeiderparti må finne en erstatter for henne på neste års liste. Heller ikke Marthinsen legger skjul på at interne forhold i partiet har hatt betydning for avgjørelsen. «Det ville være løgn å svare nei,» sier hun til Dagens Næringsliv.

I utgangspunktet er det positivt med rotasjon blant de folkevalgte og at drevne politikere tar med seg erfaringen til andre arenaer. Når det skjer med flere, fra samme generasjon samtidig – og med samme beinharde begrunnelse – er det utelukkende negativt for partiets jakt etter å komme tilbake som landets stasbærende parti.

Terrorhandlingene på Utøya i 2011 gjorde at partiet mistet mange av talentene bak Christensen og Marthinsen. Åtte år i opposisjon har også ført til mangel på stillinger i regjeringsapparatet og ytterligere begrensninger i muligheten til å trene opp andre talenter.

I kjølvannet av konfliktene i 2017–18 ble den kontroversielle boka «Alle skal ned» utgitt høsten 2018. Boka handlet om det dramatiske året og konfliktene som skapte splid. Uansett hva folk mente om boka, ble det med innsikt dokumentert at ledelseskvartetten som ble valgt i 2015 var tilnærmet dysfunksjonell fra dag to.

Nå har partiet ny ledelse, men han som er ute er i gang med å kjempe for vervet som leder for Trøndelag Ap. Og ennå er ikke nominasjonsprosessene skikkelig i gang. Frafallet kan bli større enn det som er naturlig for et parti som mer enn noe annet ønsker å gå samlet inn i valgåret 2021.