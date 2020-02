Misbruk av statistikk

LEDER: En rapport som Fremskrittspartiet har bestilt, skal vise at innvandrerungdom er mye mer kriminelle enn andre. Problemet er at den konklusjonen bygger på misbruk av statistikk.

Fremskrittspartiet, her ved innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim og nestleder Sylvi Listhaug, driver med misbruk av statistikk, mener Aftenbladet. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Harald Birkevold Kommentator

Det er sørgelig forutsigbart, men ikke desto mindre alvorlig, når Fremskrittspartiet bestiller en oversikt over lovbrudd begått av innvandrere, og deretter uttrykker sjokk og vantro over at tallene viser at unge innvandrere er sterkt overrepresentert blant lovbryterne.

Nestleder Sylvi Listhaug mener at oversikten fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at innvandrere fra enkelte land «importerer en voldskultur», og partiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, stemmer i.

I gruppen 14 til 24 år er unge med bakgrunn fra land som Somalia, Irak, Marokko og Russland sterkt overrepresentert når SSB ser på antall siktelser som er tatt ut. Problemet med denne måten å regne på, er at statistikken ikke gir et korrekt bilde av de reelle forholdene.

La oss forklare. SSBs oversikt teller bare antall siktelser, ikke individer. Det betyr at dersom det finnes noen få svært kriminelle individer i en bestemt gruppe, for eksempel unge med bakgrunn fra Russland, vil siktelsene mot disse få gjøre at gruppen som helhet framstår som mye mer kriminell enn den egentlig er. Én eneste vanekriminell kan generere et stort antall siktelser, og dette tar ikke SSBs oversikt høyde for.

Frp driver med bevisst misbruk av statistikk for å slå politisk mynt på fordommer om innvandring

Vi har vondt for å tro at Listhaug og Helgheim ikke er klar over dette. Når partiet likevel velger å uttale seg slik det gjør, må konklusjonen bli at partiet driver med bevisst misbruk av statistikk for å slå politisk mynt på fordommer om innvandring.

Dette er selvsagt en uredelig måte å drive politikk på, ikke minst fordi denne typen misbruk av tall bidrar til unødvendig stigmatisering av det store flertallet av innvandrerungdom som er helt lovlydige og skikkelige mennesker.

Men det er også en annen, alvorlig bivirkning. Nemlig at en feilaktig oppfatning kan føre til dårlige tiltak. For det er nemlig ikke tvil om at ungdom med innvandrerbakgrunn utgjør et kriminalitetsproblem enkelte steder. Særlig i enkelte bydeler i Oslo, men også i andre norske storbyområder, er det registrert problemer knyttet til gjengdannelser i ungdomsmiljøer med innvandrerbakgrunn.

Dersom man feildiagnostiserer dette som en «voldskultur» uten å ta hensyn til sosioøkonomiske forhold – fattigdom på godt norsk – risikerer vi å bruke feil virkemidler. Det mest iøynefallende fellestrekket mellom unge som bedriver kriminalitet er ikke hudfarge eller landbakgrunn. Det er at de kommer fra familier som er fattige.