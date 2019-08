Valgkampen må også handle om hva som skal kuttes

Rådmann Per Kristian Vareide i Stavanger var derimot tydeligere da han snakket om robotisering og digitalisering under Arendalsuka. Han understreket at siden 80 prosent av kostnadene i kommunen er lønnskostnader, må man kutte i antall ansatte for å redusere kostnadene. Robotisering er en måte å gjøre det på.

Overfor Aftenbladet understreker Vareide at han var bedt om å spisse budskapet, men at debatten er helt nødvendig. Han sier at det selvsagt ikke er så enkelt som at han har tenkt å kutte en sykepleierstilling og sette inn en robot i stedet.

Rådmannen er modig, for under dette ligger en berettiget uro for kommuneøkonomien framover. En tommelfingerregel for forsvarlig drift, er et årlig overskudd på tre prosent. Men i budsjettet for 2019 skrev rådmannen at kommunen om fire valgperioder vil gå med fire prosent i underskudd, dersom dagens nivå på tjenester skal opprettholdes. I beste fall kan det bli et overskudd på én prosent, anslår han.

Prioriteringene skal ligge hos politikerne, men så langt er det ikke lett å få øye på noen som også snakker høyt om hva de vil kutte. Det tydeligste eksempelet så langt står FNB for. De hevder de ikke kan si noe om hvor de skal kutte i budsjettet for å dekke opp for bompengekuttet de går til valg på før han har sett budsjettforslaget. Da har de knapt gjort halve jobben.

Et annet eksempel er flertallets satsing på en demenslandsby. Det høres fint ut, men er det den beste måten å bruke ressurser på i eldreomsorgen? Klarer man samtidig å gi de sykeste en sykehjemsplass tidlig nok, med nok menneskelige ressurser?

Robotisering og digitalisering i kommunen kan være med på å gjøre kommunens tjenester bedre. Roboter kan overta rutineoppgaver, og frigjøre kapasitet til andre oppgaver. Bankene har gått foran og effektivisert saksbehandlingen betydelig gjennom digitaliseringen. Mye rutinearbeid i kommuneforvaltningen kan sikkert gjøres smartere.

Stavanger har håvet inn priser den siste tiden, som den smarteste byen, Norges elbilhovedstad og byen som er best på klimatilpasning.

Det er bra, men hvordan vil politikerne bruke dette i prioriteringene framover? Hvordan sikre både best mulige tjenester og en forsvarlig kommuneøkonomi?

Rådmannens utspill i Arendal er mest av alt en påminning om dette. Spørsmålet går videre til politikerne på valg: Hvordan skal dere få budsjettet til å henge i hop?