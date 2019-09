Vi vil heller ha et eksperimentelt og kontroversielt NRK, enn en smak- og fargeløs statskringkaster full av snusfornuft.

Manipulering av valg og bevisst utplassering av uriktige, konstruerte fakta, er blitt en masseindustri. Det er naivt å tro at Norge slipper unna i en global og digitalisert verden. Norge slipper nemlig ikke unna, men de færreste av oss vet eller er i stand til å forstå omfanget av angrepene. Noen av angrepene rettes også mot våre frie, hemmelige valg.

En kort pensumliste kan være å se dramadokumentarene «Brexit» (HBO), «The loudest voice» (HBO) eller «The Great Hack» (Netflix) om hvordan sosiale nettverk kan brukes til å dirigere store velgergrupper i én retning. Sistnevnte dokumentarfilm handler om hvordan konsulentselskapet Cambridge Analytica fikk tilgang til kanskje så mye som 87 millioner Facebook-profiler, før de solgte seg og opplysningene til partier eller grupperinger i forskjellige land i valgmodus.

Dette er moderne krigføring, som i verste fall kan skape ustabilitet selv i et så forutsigbart politisk system som det norske. Det eneste måten å forsvare seg på, er å bruke ekte fakta, oppgradere egen kildekritikk og glemme godtroenhet når det kommer til politiske stridsspørsmål. Her må det også legges til at nyhetsforfalsknere møter fakta med å rope ut forfalskningene enda høyere, ved å trekke meningsmotstanderes integritet i tvil, regelrett mobbing og aktiv bruk av konspirasjonsteorier.

For å kunne møte dette, må folk lære seg å forstå fenomenet gjennom praktisk erfaring. Det var nettopp dette NRK og programmet Folkeopplysningen gjorde, da de aktivt prøvde å påvirke elevene foran skolevalget på Lillestrøm videregående skole. Ingen av dem som ble dratt inn i eksperimentet kommer til å glemme det, og alle har fått en lærdom vi andre kan være misunnelige på.

Noen eksperimenter ville ikke vært eksperimenter dersom de involverte fikk vite om dem forhånd. Valgstuntet på Lillestrøm er et eksempel på et slikt eksperiment. Det ser ut til at de berørte elevene forstår dette og tar avsløringen med større ro enn politikere og en del medier har gjort.

Det er ingen tvil om at NRK beveger seg i ulendt terreng når de utfordrer den høytideligheten som skal prege valgene våre. Dette er også en sak de burde involvert kringkastingssjefen og de andre øverste redaktørene i, før de satte i gang. Kanskje kunne de også funnet en annen sak og et annet tidspunkt å gjøre dette eksperimentet på. Likevel er det et større problem for samfunnet at unge mennesker foretrekker medier som ikke har sperrer mot å spre usannhetene sine, enn at redaktørstyrte medier prøver nye metoder for å utøve samfunnsoppdraget.

Og, selv om de ikke alltid treffer i tilløpet: Vi vil heller ha et eksperimentelt og kontroversielt NRK, enn en smak- og fargeløs statskringkaster, full av snusfornuft.