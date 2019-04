Hva gjør vi hvis det begynner å brenne i Stavanger domkirke?

Stavanger 2025. Om under seks år går byen inn i et historisk viktig år, med blant annet byjubileum og utvandrerjubileum. Og ikke minst blir katedralen vår, Stavanger domkirke, 900 år. Samtidig er det 100 år siden Stavanger ble eget bispedømme igjen.

Stavanger by er bygd opp rundt katedralen og ville hatt en helt annen karakter uten kirkebygget. Stavanger domkirke er eldre enn Notre-Dame i Paris, men de er trolig fra samme århundre. Ved et brannutbrudd vil utfordringene være langt på vei like.

Selv om det vil ta tid før vi vet alt om hendelsene i Paris, er erfaringene likevel at det ikke bare handler om varslings- og slukkesystemer. Det handler også om å ha personell som kjenner bygget, verdiene og har trent på alle tenkelige og utenkelige utfall.

Derfor er det beroligende når brannvesenet opplyser til Aftenbladet at de har en plan for hvordan de skal håndtere et brannutbrudd. Dette handler om mer om slukking. Det handler om forebygging, å hindre skader og tap av menneskeliv og å sørge for minst mulig tap av uvurderlig inventar. Inventar som verken tåler ild eller vann.

Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet egne retningslinjer for brannsikring av kirkebygg, der ikke minst behovet for at beredskapen settes på kontinuerlige prøver blir understreket. Rapporten understreker også dilemmaene som oppstår når moderne krav til brannsikkerhet stilles til flere hundre år gamle kirkebygg. Det er nettopp disse tingene vårt lokale brannvesen er opptatt av.

Ifølge tall avisen VG har hentet inn, er det 158 middelalderkirker i stein i Norge. 80 prosent av dem mangler slukkingsanlegg. Stavanger domkirke er ikke blant dem. Den har et moderne slukkingsanlegg. Sammen med trehusbebyggelsen i sentrum og Gamle Stavanger utgjør den en helt spesiell utfordring for det lokale brannvesenet. Riktig utstyr og godt trent personell er avgjørende dersom vi skal være godt forberedt på det verste.

Regelmessige øvelser og hyppige inspeksjoner er også en del av dette. Eller som kirkeverge Svein Inge Thorstvedt sa til Aftenbladet: «Vi må følge med og følge opp».