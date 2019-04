Aftenpostens avsløringer av rot, slurv og regelrett juks med reiseregninger blant stortingsrepresentanter er rystende lesning. Tirsdag ettermiddag ble de kjent at Hege Haukeland Liadal (Ap) i løpet av ett år har fått utbetalt 60.000 kroner hun ikke har hatt krav på.

Aftenpostens avsløring er grundig, og den etterlater et inntrykk av at de feilaktige reiseregningene umulig kan skyldes "feil", men derimot må være bevisst utført. Det er svært alvorlig.

Måtte trekke seg

Haukeland Liadal har da også trukket seg både fra vervet som nestleder i Rogaland Ap, fra plassen i partiets landsstyre og fra andre tillitsverv i partiet. Det var nødvendig og riktig. Det er lite trolig at hun vil komme tilbake i disse vervene. Hun ble valgt inn på Stortinget i 2013.

Tidligere har Frp-representanten Mayzar Keshvari også innrømmet uregelmessigheter ved sine reiseregninger. I Keshvaris tilfelle så alvorlige forhold at hans politiske karriere etter alt å dømme er over, og han etterforskes av politiet.

Stortingsrepresentanter er tillitsvalgte i ordets rette forstand. De er våre representanter i vår lovgivende forsamling, og på mange måter ryggraden i vårt nasjonale demokratiske system. De har fått tillit, og de fortjener tillit.

Skjerp rutinene

Det er helt nødvendig at stortingsrepresentanter får dekket utgifter til reisevirksomhet, og at de kompenseres i de tilfellene de har behov for å pendle. Det er viktig at personlig økonomi ikke blir avgjørende for om man kan ta på seg tillitsverv, og det er viktig at representantene har tett og hyppig kontakt med folk og organisasjoner ute i hele landet.

Men når det viser seg at flere representanter utnytter denne tilliten til å jukse, er det naturlig at Stortingets administrasjon, og presidentskapet, vurderer om det ikke bør innføres bedre kontrollrutiner. Nå er det altså en gruppe iherdige journalister som har gjort den jobben.

Ødelegger tilliten

Det er selvsagt ødeleggende for tilliten til de folkevalgte at slike saker kommer for en dag, men det er også grunn til å gi honnør til Aftenposten. Det er grunn til å frykte flere avsløringer før dette er over.

Partigruppene, administrasjonen og presidentskapet må ta tak i dette. Straks, og med stort alvor. Disse sakene er en trussel mot en av Norges viktigste verdier; tilliten mellom innbyggerne.