En reform uten hensikt

AFTENBLADET MENER: Fylkesveireformen fungerer ikke og fører bare til økte kostnader for samfunnet. Det må ryddes opp i så snart som mulig.

Fylkesveireformen skulle sørge for nye oppgaver til fylkeskommunen. Den har bare ført til økte kostnader og oppsplitting av fagmiljøer.

Leder

Summen for driftskontraktene for veier i Rogaland går rett til himmels, skrev Aftenbladet denne uken.

Etter at fylkesveireformen ble innført i 2019/2020, ble driftskontraktene i fylket delt mellom riksveier og fylkesveier, mellom Statens vegvesen (SVV) og Rogaland fylkeskommune (RFK). Veivedlikeholdet ble mye dyrere.

Ved inngangen til 2020, økte kostnadene til den femårige Stavanger-kontrakten med hele 123 prosent, viste en ny rapport laget av Rogaland Revisjon for fylkeskommunen. I kroner har kontraktene økt fra 480 millioner kroner i perioden 2016–2021 til 1.069 milliarder kroner for de to separate kontraktene for årene 2022–2027.

Hovedårsaken til økningen i kostnader er at veinettet er blitt langt mer tungvint å drifte, siden stordriftsfordelen med å utnytte mannskap, utstyr og maskiner samlet er borte. Også administrasjonen har blitt større.

I tillegg til at kostnadene har økt, har reformen også ført til at fagmiljøer har blitt splittet opp og at bemanningen har økt.

Både de intervjuede i Vegvesenet og i samferdselsavdelingen i fylket mener at reformen har ført til både økte kostnader og tap av kompetanse. Mange som tidligere jobbet i Vegvesenet, jobber nå for konsulentselskap som tar seg mye bedre betalt for den samme jobben.

På den måten er det skattebetalerne som taper og konsulentselskapene som vinner.

Solberg-regjeringens fylkesveireform skulle sikre de nye og sammenslåtte fylkeskommunene nye oppgaver. Denne gjennomgangen viser at det ikke har fungert i det hele tatt.

Av rapporten går det fram at mange i SVV og RFK har vanskeligheter med å finne positive sider med veireformen.

En av entreprenørene stilte det retoriske spørsmålet «var dette lurt?» i et intervju i forbindelse med rapporten. Svaret sier seg selv.

Over tid vil disse økte kostnadene føre til dårligere veier, og det vil koste samfunnet mye. Dette er selvsagt noe som burde vært forutsett, samtidig som det må ryddes opp i så snart som mulig.

Noen reformer er det ikke noen hensikt å reversere. Men akkurat denne reformen er det ingen hensikt å fortsette med.