Fra vondt til verre

AFTENBLADET MENER: Vladimir Putins tale til det russiske folk onsdag morgen bærer bud om at situasjonen i Ukraina vil gå fra vondt til verre.

President Vladimir Putin blir stadig mer aggressiv i sin ordbruk. Og nå kan han utkommandere flere hundre tusen nye soldater til fronten i Ukraina.

Delvis mobilisering, slik Russlands president onsdag morgen kunngjorde at han har iverksatt, innebærer at opp mot 300.000 soldater kan utkommanderes til tjeneste i forbindelse med invasjonen i Ukraina.

Denne illevarslende nyheten kom i kjølvannet av at de russisk-kontrollerte «myndighetene» i de pro-russiske utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk vil avholde en såkalt folkeavstemning om å bli innlemmet i Russland.

Som mange vil huske, ble det også avholdt en slik farseaktig avstemning på Krim-halvøya etter Russlands invasjon i 2014, en avstemning som ikke overraskende viste et overveldende flertall for å melde overgang til Russland.

Vesten, med EU, USA og Nato i spissen, har selvsagt avvist betydningen av en slik avstemning, der resultatet er gitt på forhånd. Russland og Putin har ingen intensjoner om å gjennomføre noe som likner et demokratisk valg. Og svært mange av dem som ville ha stemt imot Putins ønske, er jo allerede enten drept, på flukt eller tvangsinternert i Russland.

Putin vil bruke et slikt «valgresultat» til å erklære at den ukrainske motstandskampen mot invasjonen er et angrep mot russisk jord. Det kan gi ham et påskudd til å ta skrittet fullt ut og erklære krig mot Ukraina. Dette har han så langt latt være å gjøre.

Russlands handlemåte i kjølvannet av den overraskende og suksessrike ukrainske motoffensiven de siste ukene er dypt bekymringsfull. Faren er nå større enn noen gang for at konflikten kan komme ut av kontroll. Vestlig våpenhjelp og annen assistanse til Ukraina må selvfølgelig opprettholdes, samtidig som Vesten må forsøke å påvirke Russlands viktigste allierte, Kina, til å jobbe i det skjulte for å få Putin til å ta til vettet.

Tyrkias president Erdogan sa i FNs hovedforsamling tirsdag at Russland må oppgi de okkuperte områdene. Det er betydningsfullt fordi Erdogan, kanskje sammen med Ungarns president Orbán, er en av få Nato-ledere som har hatt en god relasjon til Putin.

Når Putin truer med at han vil ta i bruk «alle tilgjengelige midler» for å nå sine mål, er det naturligvis landets atomarsenal han sikter til. Det er svært vanskelig å vurdere realitetene i denne trusselen. Men det er selvsagt noe som understreker hvor farlig Putin har blitt.

300.000 dårlig trente, dårlig utrustede soldater inn i kamphandlingene i Ukraina er oppskriften på nye, store tapstall på russisk side. Hvor mange drepte unggutter vil russerne akseptere før de reiser seg mot eneherskeren i Kreml?