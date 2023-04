Russen og bonden

AFTENBLADET MENER: Russebusser er et relativt nytt fenomen som skaper nye potensielle konflikter. Heldigvis er mange russ innstilt på å finne løsninger.

En stor stein bak på traktoren til en søvnløs bonde i Sandnes. Frustrasjonen over de ekstremt høylytte russebussene er forståelig, men det er ikke smart å skape farlige situasjoner.

Kopier lenke

Kopier lenke

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

En bonde i Sandnes tok saken i egne hender etter en lang rekke søvnløse netter. Ved hjelp av traktoren og en stor stein sperret han veien for en russebuss, slik at han og familien hans - og ikke minst husdyra - ikke skulle få enda en natts søvn ødelagt.

Det er lett å forstå frustrasjonen. De store russebussene er et relativt nytt fenomen, med svært kraftige musikkanlegg som kan skape konflikter med dem som måtte befinne seg i nærheten. Vi tviler ikke på at flerfoldige netter med rulling i nærheten av hus og hjem kan sette tålmodigheten på svært sterke prøver.

«Vi er lei etter fem-seks år med søvnløse netter, uke etter uke, måned etter måned. Nå varer bråket i åtte uker og politiet er maktesløse», sa bonden till VG i helgen.

Samtidig er det gode grunner til å puste med magen og i alle fall ikke gjøre noe som kan skape farlige situasjoner.

Problemet er at de mange russebussene egentlig ikke har noe sted å gjøre av seg. Ingen vil ha dem i nærheten, nettopp på grunn av det ekstreme lydnivået. Dermed flytter de seg fra sted til sted, på jakt etter et sted å stå. Avsidesliggende parkeringsplasser, som den i Sandnes, blir attraktive.

Et forbud mot russebusser er neppe noen realistisk løsning. Så lenge bussene er i god teknisk stand og har edru sjåfør, kan vi vanskelig se hvordan et slikt forbud skulle kunne utformes. Mer realistisk er kanskje en begrensning på hvor mye lyd de kan få lage?

Det finnes dessuten gode argumenter for at busser er en på mange måter bedre løsning enn de mange personbilene i sterkt varierende forfatning som var vanligst for en generasjon siden. Sikre busser med profesjonell sjåfør er langt tryggere. Ikke kjører de for fort, heller.

Nå har det riktignok kommet fram de siste årene at alt ikke er idyll med russebuss-markedet heller. Mange av disse bussene er svært dyre å disponere, noe som setter russen (og deres foresatte) under et sterkt økonomisk press. Og det har vært flere tilfeller av busser som har vært i elendig stand, med branner og andre uhell som konsekvens.

Russefeiringen har i det hele tatt utviklet seg til et kommersielt sirkus. Men med hvilken rett kan resten av samfunnet, som også er temmelig kommersialisert, kritisere dette?

Vi tror at russen selv er nærmest til å ta tak i utfordringene. Og vi har sett flere gledelige tendenser til å ville ta tak i både kommersialisering og utestengelse. Kanskje vil kommende russekull innse at det ikke er ideelt å bruke de siste månedene før avgjørende eksamener til en sammenhengende fest?