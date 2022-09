Hei til byregjering

AFTENBLADET MENER: I utgangspunktet finnes det gode argumenter både for dagens formannskapsmodell og for et parlamentarisk system i Stavanger-politikken. Debatten som starter nå, blir spennende.

Kommunedirektør Per Kristian Vareide presenterer sitt budsjettforslag for kommunestyret i 2020. Med en byregjering ville det vært byrådet som la fram budsjettet. Kommunedirektørjobben vil forsvinne.

Stavanger kommune står overfor et avgjørende valg; skal kommunen styres videre som i dag, med den såkalte formannskapsmodellen, eller skal vi få et byråd i et parlamentarisk system som likner systemet med regjering og storting på riksplan?

I dag er det bare Oslo og Bergen kommuner som har innført parlamentarisme, mens Tromsø kommune hadde parlamentarisme mellom 2011 og 2015.

Kommunedirektøren la for snaue 14 dager siden fram et fyldig notat om saken. Dette notatet skal være forelagt for den videre politiske behandlingen av spørsmålet.

De to modellene er nokså ulike. Mens formannskapsmodellen gir avgjørende makt til kommunestyret i nær sagt alle saker, vil en overgang til parlamentarisme minske den direkte innflytelsen til kommunestyret. De som i dag er ledere i de ulike kommunale utvalgene, vil i en parlamentarisk ordning bli byråder, som kan sammenliknes med statsråder i en regjering.

Kommunestyret kan kaste byrådet dersom det er flertall for det, og erklære mistillit mot byråder de mener har skjøttet sine plikter dårlig. Akkurat slik Stortinget i dag kan gjøre med regjeringen.

Vedtaket som skal fattes i høst, og seinest innen utløpet av året, vil ikke kunne medføre at det innføres parlamentarisme med øyeblikkelig virkning. Det er det nye kommunestyret som konstituerer seg etter lokalvalgene i 2023 som skal fatte vedtaket. I høst skal det kun stemmes over om parlamentarisme er ønsket.

Det finnes gode argumenter både for og imot parlamentarisme. Dagens formannskapsmodell forutsetter samarbeid på tvers, mellom flertall og mindretall. Dette samarbeidet har mange positive sider. Vel å merke hvis det fungerer.

På den annen side kan det hevdes at formannskapsmodellen gir for mye makt til administrasjonen og kommunedirektøren, og at systemet gjør det vanskelig å plassere ansvar.

Avstemningen i høst skal vise hvor partiene står i denne saken. Men det er ikke gitt at partiene vil stemme i blokk. Det er et faktum at de folkevalgte i flere av partiene har ulike syn på saken. Vil de stå fritt til å stemme etter sin overbevisning, eller blir partipisken hentet fram?

Vi mener at det er for tidlig for Aftenbladet å erklære oss som tilhenger av den ene eller den andre modellen. Debatten som nå starter, vil også være avgjørende for oss. Når vi har konkludert, kan vi forsikre om at ingen skal være i tvil om hva vi mener. I mellomtiden ser vi fram til en viktig offentlig samtale om hvordan lokaldemokratiet best ivaretas.