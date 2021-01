Valgår med uro i flere partier

LEDER: Det knirker i flere partier før valgåret 2021. Ap har historisk lav oppslutning. Frp har en ubehagelig eksklusjonssak som tydeliggjør skillelinjene innad.

Leder

Høyre har foreløpig sluppet unna. Der er regjeringsprosjektet fortsatt en samlende sak. Men det knirker også der, og budsjettoppgjøret i høst der Siv Jensen og Frp spilte hovedrollen, smakte ikke godt for tradisjonelle, verdikonservative Høyre-medlemmer. Og hva skjer når Erna Solberg forlater statsministerposten og partiledervervet?

Selv lille KrF sliter med sår etter den opprivende regjeringsdebatten der halve landsmøtet valgte å gå inn i regjeringssamarbeid med Frp mens den andre halvparten ville valgt Ap-samarbeid. To fløyer altså, og likevel også en tredje som ønsker å stå for en sentrumslinje. Tre ulike syn i et så lite parti er ikke et godt grunnlag å møte valgåret med.

Da Ap-veteranen Dag Terje Andersen takket nei til gjenvalg til Stortinget, etterlot han seg den noe lakoniske, men tydelige meldingen om at «partiets lave oppslutning ikke først og fremst er et utslag av en europeisk trend.»

Partiet maktet ikke å løse egne metoo-skandaler. Det rullet og gikk med ulike syn og manglende avklaring, og endte med at dyktige kvinner med to i seg til å bekle hvilke som helst toppverv i partiet, hoppet av.

Når det gjelder Frp har den tidligere mangeårige Frp-eren Trond Birkedal levert en skarp analyse i Aftenbladets e-avis 26. desember. Organisasjonen ble forsømt, mens Siv Jensen var opptatt med regjeringsarbeid. Nå er organisasjonen delt og uten nødvendig partidisiplin, er hans budskap. At Ketil Solvik-Olsen i en slik situasjon trekker seg litt tilbake, kan tyde på at han i minst mulig grad vil bli en del av det som kan bli en opprivende konflikt i partiet.

Erna Solberg vil ved valget 13. september ha åtte år bak seg i statsministerstolen. Det er år med slitasje og personlige belastninger. Hun har holdt ut, men de fleste regner med at hun må gi seg etter valget. Hva skjer da med partiet? Da Kåre Willoch kastet kortene i 1986 ble det innledningen til en ørkenvandring for partiet som varte i mer enn ti år, og som var ødeleggende for flere partiledere før Jan Petersen overtok.

Det er med andre ord flere partier som vil ha et dårlig utgangspunkt foran valget. Faren er stor for at stortingsvalget 2021 vil bli preget av mange velgere som holder seg unna partiene, og velger politisk gjerdesitting i stedet.