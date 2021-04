Sola flystasjon, USA

AFTENBLADET MENER: En ny avtale sikrer USA adgang til fire utvalgte militære områder i Norge. Sola flystasjon er ett av dem. Dette vil det garantert bli politisk diskusjon om.

Amerikanske tankfly på Sola flystasjon. Foto: Knut S. Vindfallet

Det har i lengre tid foregått forhandlinger mellom Norge og USA om en tilleggsavtale som regulerer USAs (og andre alliertes) adgang til norsk territorium. Avtalen, som er signert av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og hans amerikanske kollega Lloyd Austin, utpeker fire områder i Norge som skal være såkalte «omforente områder».

De omforente områdene er avgrensede steder som kan brukes til militære formål. De skal brukes i fellesskap av norske, amerikanske og andre allierte styrker. Sola flystasjon er det ene området, i tillegg til Rygge og Evenes flystasjoner og Ramsund, sjøforsvarets hovedstasjon i Nord-Norge.

Avtalen regulerer også spørsmålet om jurisdiksjon, et spørsmål som er en gjenganger i avtaler USA inngår på det militære og sikkerhetspolitiske området. USA vil at amerikansk personell skal behandles etter lovene i hjemlandet, ikke for eksempel Norge. Og avtalen som nå er inngått, omfatter også såkalte kontraktører, selskaper som jobber på kontrakt for det amerikanske forsvaret.

Avtalen gir USA rett til å oppføre bygninger og oppbevare utstyr, men Bakke-Jensen og utenriksminister Ine Eriksen Søreide understreket at den slett ikke innebærer noe brudd med den generelle norske basepolitikken, som sier at utenlandske styrker i fredstid ikke skal ha baser på norsk jord.

Dette blir det garantert politisk debatt av. Stortinget skal bli forelagt avtalen etter en høringsrunde som starter nå, og særlig partiene på venstresida vil trolig reagere både på selve de omforente områdene, punktet om at amerikansk lov skal gjelde for amerikanere på norsk jord, hva slags utstyr som skal oppbevares på disse områdene og hva den norske offentligheten vil kunne få vite om aktiviteten der.

Departementet understreker riktignok at det kan gjøres unntak for avtalen om jurisdiksjon hvis utenlandsk personell mistenkes for alvorlige forbrytelser begått på fritiden mens de er i Norge.

Avtalen vil garantert også bli kritisert av Russland, som helt regelmessig sier at enhver styrkeoppbygging i land som grenser til Russland er en provokasjon.

Samtidig vil mange i Norge føle seg lettet over at avtalen er et signal om at USA fortsatt er en viktig alliert for Norge og de andre Nato-landene. Etter de fire årene med Trump har frykten vært stor, også internt i departementene, for at USA skulle snu seg helt bort fra Europa til fordel for Stillehavet og Kina.

