Et dårlig valg

AFTENBLADET MENER: Å gjøre SFO enda dyrere, er å gå baklengs inn i framtiden

At hverdagen for de minste skolebarna skal koste så mye, må politikerne ta tak i, også nasjonalt. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Strand kommune må spare penger, og administrasjonen foreslår både å kutte i SFO-tilbudet, og gjøre det enda dyrere. Det kommer neppe politikerne til å gå med på, og bra er det, både for folk i Strand kommune og oss andre.

For er det noe vi alle vet vi trenger framover, er det at flere av oss jobber, at flere jobber fulltid, og at flere står lenger i jobb. Og vi kan like det eller ikke, men skal det være mulig for begge foreldrene i en familie, må hele skoledagen til de minste barna være gratis. For her snakker vi om alle foreldre og alle inntektsgrupper.

I Strand vil de sette opp prisen for fulltidsplass i SFO til 4000 kroner i måneden. Det er mellom 800 og 1000 kroner i måneden dyrere for ett barn enn i nabokommunene. De vil også ta bort søskenmoderasjonen i Strand, så har du to barn som trenger SFO, vil det koste 8000 kroner i måneden. For 11 måneder i året, er det en utgift på 88000 kroner. I tillegg skal man kutte tilbudet i alle ferier.

SFO-tilbudet er for elevene fra 1. til 4. klasse. Men det sier seg selv at barn på 6, 7, eller 8 år ikke skal være alene hjemme i timevis hver dag, eller hele dagen i deler av ferien. Når SFO er så dyrt, eller holder stengt, blir fort alternativet at den ene av foreldrene - eller begge - jobber redusert i stedet for. Mor har som regel lavest inntekt, altså er det best for økonomien i familien at hun går ned i stilling.

Så finnes det selvsagt kreative løsninger for noen, det finnes pensjonerte besteforeldre, og er det flere barn i familien, vil de største kunne passe de minste. Eller man kan flytte til en annen kommune. Strand har tidligere snust på tanken om å kutte i formueskatten, for å lokke rikfolk til kommunen, i troen på at de vil etablere flere arbeidsplasser. Men de bør også sørge for at barnefamiliene har råd til å bo i kommunen, og ikke heller velger en av nabokommunene. I Stavanger er nå SFO for første klasse gratis for alle.

Forslaget i Strand går neppe gjennom politisk, men det reiser viktige problemstillinger. At hverdagen for de minste skolebarna koster så mye, må politikerne ta tak i, også nasjonalt. Det er ikke gitt at det er SFO som skal bli gratis, det er like interessant å se på om skoledagen kan utvides på en god måte. Det siste har det vært liten politisk vilje til, fordi man ikke vil pålegge familier å ha barna så lenge på skolen, de skal kunne velge selv. Det valget er for mange ren teori.