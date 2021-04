Fornuftig håndtering av sushigate

AFTENBLADET MENER: Statsminister Erna Solberg (H) ble straffet for å ha planlagt en middag hun ikke selv deltok på. Det var sannsynligvis det beste som kunne skjedd henne.

Reaturant Hallingstuene får ingen reaksjon etter å ha servert på statsminister Erna Solbergs 6o-årsdag, men Solberg fikk en bot på 20 000 kroner. Foto: Preben Ørpetveit Solberg/Hallingdølen/NTB

Saken om Solbergs 60-årsfeiring på Geilo kunne endt med reaksjoner mot både Solberg, ektemannen Sindre Finnes og restauranten Hallingstuene.

Solberg fikk en bot på 20 000, reaksjonen mot Finnes var påtaleunnlatelse, mens restauranten gikk fri. Det siste trolig til stor lettelse for både statsministeren og partikollegene i Høyre. At lidelseshistorien hadde blitt toppet med at en tredjepart hadde fått en streng foretaksstraff for å ha hjulpet landets statsminister med gerburtsdagsfeiringen, hadde vært uutholdelig for alle involverte.

Gjennom helgen har ekspertene ikke klart å bli enige om det er feil eller riktig jus som ligger til grunn for de påtalemessige avgjørelsene etter den famøse feiringen. Er det for eksempel likhet for loven at Solberg blir straffet hardere enn de andre fordi hun er statsminister?

«Alle er like for loven», heter det i en meget viktig grunnlovsbestemmelse. Det er likevel utvilsomt at likhet for loven også betyr at det også skal tas individuelle hensyn. I svært mange tilfeller rammer det personer i bestemte roller hardere enn i andre sammenhenger. Det var derfor politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt formulerte det som at «loven er lik for alle, men alle er ikke like.»

Høyesterett sa så seint som i fjor høst i saken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp), som ble dømt for å ha levert uriktige reiseregninger, at det var grunn til å sette straffen høyere enn bedrageribeløpet skulle tilsi. Begrunnelsen var at det handlet om et alvorlig tillitsbrudd begått i rollen som stortingsrepresentant.

Det er mulig at politimesteren uttalte seg keitete, men han var også nøye med å understreke det såkalte opportunitetsprinsippet, som betyr at politiet ikke er forpliktet til å reise sak i ethvert tilfelle der noen kan ha brutt en bestemmelse. Politiet skal like mye veilede og hindre straffbare forhold, som å påtale dem. Derfor blir øldrikking i parken ofte håndtert med at lovbryteren må helle ut ølet og derfor blir smittevernsbestemmelser håndtert på en måte som fremmer smittevern og ikke flere bøter.

Politiet har brukt prinsippet på en fornuftig måte og dessuten ikke satt seg i en posisjon der de kunne fått kritikk for å la statsministeren gå fri. For Erna Solberg er det en lettelse at restauranten gikk fri og at hun slipper å bli konfrontert med avisoppslag fra alle dem som faktisk har fått koronabøter og klager på at de blir behandlet hardere enn statsministeren. Hun må leve med sushigate i lang tid framover, men den påtalemessige siden av saken framstår fornuftig.