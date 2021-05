Vaksineforedeling på Nord-Jæren

AFTENBLADET MENER: Nord-Jæren bør behandles som ett område når regjeringen fordeler vaksiner.

Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp), Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) og Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) har sendt brev til statsminister Erna Solberg om vaksinefordeling. Foto: Fredrik Refvem

Ordførerne i Sandnes, Sola og Randaberg på Nord-Jæren har denne uken sendt brev til statsminister Erna Solberg.

I tiden framover vil antall doser stige. Men samtidig vil noen kommuner over en periode på syv uker få rundt 35 prosent færre doser enn det som var lovet. De skal heller gå til 24 andre kommuner som har høyere smittetrykk.

Det har ført til at Stavanger beholder sine vaksinedoser, mens Sandnes, Sola og Randaberg ikke vil kunne beholde de dosene de er tildelt.

De som mister vaksiner i juni, vil kunne ta dette igjen i juli. Men det byr på utfordringer for kommunene, som midt på sommeren ikke har nok helsepersonell til å ta seg av vaksineringen.

«Urimelig»

Sandnes-ordfører Stanley Wirak mener dette er urimelig. Sola-ordfører Tom Henning Slethei sa at så lenge Nord-Jæren tidligere har fått kritikk av regjeringen samlet, er det merkelig å nå differensiere de fire kommunene.

– Det er urimelig at Sandnes, Sola og Randaberg skal bli fratatt vaksiner nå. Nå har vi høyere smittetrykk enn Stavanger, og da blir det feil at vi ikke skal beholde vaksinene vi er tildelt, sier Stanley Wirak, ordfører i Sandnes kommune.

«Covid-19 pandemien påvirkes i stor grad av situasjonen i nabokommunene. I en periode hadde vi tiltak på nivå 5B etter covid-19 forskriften i alle de fire kommunene. Dette for å redusere et høyt smittetrykk i Stavanger kommune og for å hindre smittespredning til nabokommuner,» heter det i brevet fra de tre ordførerne.

De peker også på at Sandnes, Randaberg og Sola den siste tiden har hatt et høyere smittetrykk enn Stavanger.

Ingen mening

Kommunene på Nord-Jæren har helt siden utbruddet i romjulen i fjor vist at de klarer å samarbeide om smittevernstiltak. Dette er et felles bo- og arbeidsmarked, og det har også smittetallene vist.

Regjeringen har bedt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å vurdere endringer i vaksinetildelingen.

Da bør de også be om en vurdering av tildelinger knyttet til kommuner som er så sammenvevde som de på Nord-Jæren. For det gir ingen mening å behandle disse kommunene hver for seg.