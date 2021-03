Rødts klimaparadoks

AFTENBLADET MENER: Rødt ønsker å lansere seg som et klimaparti for arbeiderne. Da er det ikke så smart å lukke dørene for nye, grønne jobber.

Marie Sneve Martinussen, første nestleder og leder av arbeidsprogramkomiteen, og leder Bjørnar Moxnes i Rødt ledet et landsmøte som i helgen sa nei til havvind. Foto: Ryan Kelly / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rødt stemte på landsmøtet sitt i helgen mot å sette en dato for oljeslutt. Det betyr at de ikke lenger har med formuleringen om at minst 90 prosent av oljeutvinningen skal være stanset i 2030.

Rogalands-representant Mímir Kristjánsson hadde på forhånd advart partiet en rekke ganger mot å tidfeste slutten for oljeeventyret. Partiet vil likevel ha en nedtrapping, noe som også betyr en slutt for nye letetillatelser og ingen nye åpninger av nye olje- og gassfelt.

Marie Sneve Martinussen, første nestleder og leder av arbeidsprogramkomiteen, uttalte at det å fjerne sluttdatoen vil gjøre det vanskeligere for de andre partiene å avvise Rødts krav om en radikalt ny klimapolitikk og en ny industripolitikk.

Les også Greenpeace etter Rødt-nei til havvind og oljesluttdato: – Mímir har et forklaringsproblem

Skape arbeidsplasser

For Rødt er det viktig å skape nye arbeidsplasser og hindre en omstilling til arbeidsledighet.

«Det trengs en allianse mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen for å starte den rettferdige og planlagte omstillinga her og nå. Dette vedtaket viser at Rødt er svært opptatt av å skape nettopp den alliansen,» sa Martinussen.

Men her er det ting ikke helt henger sammen. For landsmøtet vedtok også å si nei til havvind i Norge. De vil fortsatt at norsk leverandørindustri skal levere teknologi og industriprodukter til andre land.

Her har Rødt helt tydelig ikke fulgt med i timen. For det bransjen selv har sagt i flere år er at det nettopp er et hjemmemarked som skal til for at norske leverandører skal kunne konkurrere internasjonalt.

I februar la en bred havvindallianse frem sine anbefalinger for olje- og energiminister Tina Bru (H). Alliansen består av NHO, Equinor, Aker, Statkraft, Hafslund Eco, samt Eni og Hitecvisions fornybarselskap Vårgrønn. De har støtte fra Energi Norge, Norsk olje og gass og Norsk Industri.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sa til E24 at ønsket er å bygge en verdikjede innen havvind.

«Leverandørindustrien trenger å bygge ut havvind i Norge for å komme i posisjon til å levere til prosjekter internasjonalt. Kraftbransjen ønsker å bidra til å forsyne Europa med strøm. Og operatørene på sokkelen vil elektrifisere plattformene,» sa Almlid.

Les også Rødt sier nei til oljesluttdato og vindkraft på land og til havs

Les også «Kjære kamerater»

Naivt

Å tro at disse vedtakene vil gjøre det enklere for Rødt å få gjennomslag for radikale endringer i samtale med de andre partiene etter valget i høst, er derfor mer enn naivt.

For skal man være på både arbeidernes side og klimaets side, holder det ikke å si nei til sluttdato for nedstengning av oljeindustrien, når man samtidig lukker døren for framtidens grønne jobber.