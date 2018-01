Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet måtte utsette den planlagte framleggelsen av erklæringen søndag ettermiddag. Venstre og Frp brukte lang tid på å få den gjennom sine organer. Det gjør nok aller mest vondt hos Frp.

Særlig partiets lokalavdeling i Oslo har hatt vondt for å akseptere at de skal gi fra seg viktige statsrådposter for å slippe til et fireprosentsparti, men uten at det blir flertallsregjering. Det er utsiktene til det siste som har fått dem til å gå med på dette prosjektet.

Det er også dette som har er statsminister Erna Solbergs store mål. Etter snart fem år har hun nå fått tre fjerdedeler på plass. Kristelig Folkeparti var ikke til stede på Jeløy, men ånden deres svevde over Oslofjorden.

Nå skal de neste dagene brukes til å legge den nye personkabalen. Det handler om statsråder, statssekretærer og departementer. Samtidig må alle partiene sørge for å ha dyktige parlamentarikere igjen i Stortinget. Dette handler ikke minst om hvordan de kan holde Kristelig Folkeparti på sin side i de viktigste sakene.

Venstre har med vedtakene i landsstyret og stortingsgruppen gjort en av tiårets største politiske piruetter, etter at partileder Trine Skei Grande ved flere anledninger i fjor avskrev regjeringssamarbeid med Frp.

Det er realpolitikk og pragmatisme som får dem til å ta dette tidligere så utenkelige skrittet. Men det er også gjort i tillit til at Erna Solberg vil la dem på profilere noen av sine viktigste hjertesaker. I en erklæring på 85 sider bør det være rom for det.

Solberg står dermed igjen som den store vinneren etter ukene på hotellet i Moss. Ingen andre har klart å knytte så sterke bånd mellom Frp og sentrum.

Etter blomster på Slottsplassen og det første møtet i statsråd, venter det allerede neste uke politiske utfordringer for de tre partiene.

Velferd, personlig frihet, klima, inkluderingsdugnad og arbeidsliv var hovedpunkter for Erna Solberg, da hun oppsummerte forhandlingene. Det var ingen bombe. Hvor bomben ligger, handler både om de tre partienes samarbeidsevne og mottakelsen de får av de andre partiene på Stortinget. Det vil ikke ta mange måneder før vi får en formening om det nye samarbeidet er bærekraftig.