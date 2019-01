Mye står på spill i verden nå. Hvorfor handler ikke diskusjonen her i Norge mer om det?

Kombinasjonen av klimaendringer, økende økonomisk ulikhet, teknologi og geopolitiske spenninger utgjør i sum en eksistensiell trussel for menneskeheten.

Dette dystre utsagnet kommer ikke fra en representant for politiske venstresiden, men fra Klaus Schwab, som er grunnlegger og styreleder i World Economic Forum, den globale elitens foretrukne møteplass.

Hvert år i januar møtes toppledere i multinasjonale selskaper, statsledere, kongelige og noen av verdens rikeste mennesker i den sveitsiske fjellbyen Davos for å diskutere viktige spørsmål. I år har over 1500 privatfly meldt sin ankomst til flyplassen i Davos, i en tid hvor mange av deltakerne i Davos er opptatt av at vi må fly mindre.

Vi andre, altså.

De globale klimautslippene påvirkes selvsagt ikke på noen betydningsfull måte av at noen tusen rikinger og politikere bruker privatfly. Men symboleffekten skal i disse emosjonelle tider ikke undervurderes.

Klaus Schwab bruker uvanlig sterke ord for å beskrive verdenssituasjonen ved inngangen av 2019. Men det er en reell fare for at han taler for døve ører. Ikke minst fordi mange av dem som virkelig hadde hatt behov for å ta ordene hans inn over seg, ikke er til stede i Davos. Donald Trump er hjemme i Washington fordi den amerikanske statsadministrasjonen har vært stengt i over en måned. Britenes Theresa May er i London for å forsøke å få en avtale om Brexit. Frankrikes Emmanuel Macron er i Paris og strir med opprøret fra De gule vestene. Også Indias statsminister Narendra Modi og Kinas president Xi Jinping glimrer med sitt fravær.

Christine Lagarde, som er leder i Det internasjonale pengefondet IMF, slapp illevarslende nyheter for verdensøkonomien ved starten av Davos-møtene. Veksten i Kina er i ferd med å dabbe av, og faren for en global økonomisk tilbakegang har økt. Samtidig viser en sammenstilling fra konsulentselskapet Oxfam at verdens milliardærer økte sin formue med 12 prosent i fjor, mens verdens 3,8 milliarder fattigste hadde en nedgang på 11 prosent.

Da er det heller ikke overraskende at en global undersøkelse, som også ble presentert i Davos, viser at tilliten mellom folk og eliter er på vei nedover over hele verden.

Klimatrusselen, ulikhet, teknologiske trusler og økte politiske spenninger i verden. Dette er vår tids største spørsmål, selv om den norske politiske debatten ofte handler om noe helt annet.