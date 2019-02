Avsporing om olje i Lofoten

Så har debatten om oljeboring i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) blusset opp igjen.

Grunnen denne gangen er at Arbeiderpartiet slites innad med om de skal si ja eller nei til en konsekvensutredning av de omstridte havområdene.

I Bergen stemte partiet nylig på sitt årsmøte mot. Det føyer seg inn i rekken av fylkeslag i Ap som allerede har snudd i spørsmålet.

«Lykkeland»

Det fikk Høyre til å reagere. Fire av partiets toppkandidater på Vestlandet gikk ut og advarte Ap mot å snu i spørsmålet om oljeleting i Lofoten. De mener Ap bør lære av NRK-serien «Lykkeland».

Stavanger Høyres ordførerkandidat, John Peter Hernes, uttalte at samarbeidet mellom Høyre og Ap i oljepolitikken er i ferd med å forvitre, og at han «opplever at Ap er på glideflukt vekk fra å tenke verdiskaping».

Fakta er at det i dag er flertall på Stortinget for konsekvensutredning av LoVeSe. Men siden Høyre og Frp tok over regjeringsmakten i 2013, har de gått med på å verne området for å gi samarbeidspartiene Venstre og Krf en seier. Områdets symbolverdi er godt egnet for hestehandel.

Klima

En konsekvensutredning av Lofoten må i dag ikke bare ta for seg konsekvensene for miljø og annet næringsliv, som fiske og reiseliv. Den må også se på konsekvensene for klima.

I dette området vil det fra en eventuell åpning til produksjon ta mellom 10 og 15 år. Og det er forutsatt at det blir gjort et drivverdig funn. Siden området er fredet til 2021, er vi langt inne på 2030-tallet før det kan bli produksjon av olje og gass i Lofoten.

Er vi da sikre på at olje- og gassutvinning fremdeles vil være lønnsomt for norsk økonomi? Eller er det andre ting vi må satse på? Dette må også tas med i en eventuell konsekvensutredning.

Ja til kunnskap

Aftenbladet har tidligere sagt et tydelig «ja» til konsekvensutredning av disse havområdene, og det mener vi fortsatt.

Det blir prinsipielt feil å si ja eller nei til å sette i gang prosjekter i dette området, uten å vite hvor store ressurser som ligger der.

Det blir også feil å si nei til fakta og kunnskap. Debatten rundt Lofoten dreier seg ofte mer om følelser enn om fakta. Kunnskap skader ikke debatten, men da må heller ikke en konsekvensutredning bety en automatisk åpning.

Både olje- og gassnæringen og klimapolitikken er av stor betydning for norsk økonomi. Politikerne bør derfor holde seg for gode til å bruke billige politiske poeng som «Lykkeland»-sammenligningen eller å bruke Lofoten som en brikke i et politisk spill.