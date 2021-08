Tragedien Afghanistan

AFTENBLADET MENER: USA og Nato har ikke lykkes i å gjøre Afghanistan tryggere.

8. juli i år, Mazar-e-Sharif, nord i Afghanistan. Jenta har flykta fra kampene mellom Taliban og afghanske sikkerhetsstyrker. Foto: Rahmat Gul / AP

USA og Nato er i ferd med å trekke styrkene sine ut av Afghanistan. Taliban rykker fram, volden tiltar, og blant de sivile ofrene utgjør kvinner og barn halvparten.

«I disse 20 årene har USAs tilbøyelighet til å prioritere kortsiktige militære mål fremfor dannelsen av sanne demokratiske institusjoner og beskyttelsen av menneskerettigheter, på fatalt vis undergravd både USAs oppdrag og hele forsøket på å bygge en stat etter 2001», skriver den internasjonale, ikke-statlige organisasjonen Human Rights Watch.

John Sopko, USAs generalinspektør for gjenoppbyggingen av landet, er like krass i kritikken. Han mener hovmod og uærlighet er stikkord for hvorfor USA ikke har lykkes. Det var hovmodig å tro de kunne bygge et slags lite Norge i det herjede landet i 2001, og de militære har overdrevet hva de har klart å få til, for å gi inntrykk av at de var i ferd med å lykkes. USA etterlater seg en korrupt og umotivert afghansk sikkerhetsstyrke, som lett kan slås av opprørere, sier han.

Det ser ut til at han får rett. I store deler av landsbygda har Taliban i alle disse årene hatt mer eller mindre kontroll. Nå har de kontroll over minst halvparten av distriktene, og de nærmer seg å ta kontroll i store byer som Kandahar.

Regjeringsstyrker overgir seg, og minst en kvart million afghanere har flyktet etter at USA og NATO begynte tilbaketrekkingen.

Krigen har tatt opp mot 200.000 menneskeliv, og FN frykter at over førti prosent av folket vil bli rammet av sult.

Taliban står sterkere enn noen gang, i følge militære analytikere, de har god logistikk, gode forsyningslinjer, og de rekrutterer krigere. De forsøker å bekjempe korrupsjonen, og særlig på landsbygda kan folk oppleve dem som tryggere enn regjeringsstyrkene.

Samtidig som Taliban nærmer seg Kabul, forhandles det igjen om fred i Doha, mellom Taliban og den afghanske regjeringen. Kanskje stemmer det at Taliban har modnet, kanskje stemmer det når de nå sier de vil forhandle om makten i landet, at menneskerettighetene skal følges og kvinnene få sin frihet.

Men hvis Taliban nå er håpet om frihet og trygghet for afghanerne, sier det dessverre alt om hva USA og Nato ikke har klart å bygge opp i landet de siste tjue årene.