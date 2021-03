På randen av korrupsjon

AFTENBLADET MENER: Statoil ga millioner til udefinerte prosjekter i et land gjennomsyret av korrupsjon. Det må aldri skje igjen.

Helge Lund var konsernsjef da Statoil inngikk avtaler med angolanske myndigheter. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

«Jeg tror pengene er tapt,» sa journalist Maren Sæbø under høringen i stortinget fredag. Den handlet om funnene fra Riksrevisjonens gransking av hvordan staten har fulgt opp Equinors utbetalinger til Angola.

Sæbø var blant de som i 2016 avslørte at Equinor har overført til sammen 420 millioner kroner i finansiering til et angolansk forskningssenter som ennå ikke er bygget. I fjor skrev Aftenbladet/E24 at 291 millioner selskapet har gitt til angolanske myndigheter til udefinerte sosiale prosjekter, ennå ikke er gjort rede for. Avtalen om disse utbetalingene ble inngått i 2011, da Statoil fikk andeler i flere oljeblokker i Angola.

«Alle vet»

Aslak J. Orre, seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt og en av Norges fremste Angola-eksperter, sa i høringen at «alle vet om korrupsjonsrisiko i Angola».

Tidligere konsernsjef Eldar Sætre svarte likevel med at det er «ingen indikasjon på at pengene er misbrukt».

Helge Lund, som var konsernsjef i 2011, fortalte om et selskap som var preget etter korrupsjonsskandalen i Iran i 2002/2003. Han sa at Statoil etter dette hadde innført en nulltoleranse for korrupsjon. Men samtidig inngikk de disse kontraktene, som skulle fått varsellampene til å lyse i et regime som Angola.

Lund sa at selskapet valgte å være åpne, selv om dette var i strid med angolanske lover. Det samme sa Sætre. Lund sa han skulle ha ønsket at de hadde hatt flere kontrollmekanismer i 2011, mens Sætre sa at det har skjedd en rekke ting som gjør at selskapet ikke hadde inngått disse kontraktene i dag.

Lund sa: «Olje- og gassressursene befinner seg stort sett i land som har utfordringer med styresett», og at han opplevde at det var politisk enighet om at selskapet skulle utforske mulighetene i disse landene.

Åpne?

Både Lund og Sætre vektla at Equinor hele tiden har vært åpne, og at de har informert departementet om det som foregikk i Angola. Men det er ting som tyder på at det ikke nødvendigvis stemmer.

For når Olje- og energidepartementet har etterspurt mer informasjon, er det ikke alltid at de har fått den, ifølge informasjon som kom fram under høringen.

Det blir litt for enkelt å skylde på at det var andre tider, eller på at oljeressursene ofte befinner seg i land med utfordrende styresett. For enten var det naivt, eller så ble lysten på å tjene penger så stor at Statoil valgte å se gjennom fingrene med at de ga fra seg skyhøye summer til udefinerte prosjekter. I et land som allerede var gjennomsyret av korrupsjon.

Nå er det nåværende konsernsjef Anders Opedals oppgave å sørge for at dette ikke skjer igjen. Og at selskapet praktiserer åpenhet på en måte alle kan forstå.