Beredskap som fungerte

AFTENBLADET MENER: Håndteringen av kvitsøybrannen er en ny påminnelse om at vi har et nett av store og små aktører som bidrar til å gjøre landet tryggere.

Jone Sande (21) på sitt første oppdrag for Kvitsøys frivillige brannvesen. Foto: Carina Johansen

Det historiske havnemiljøet i Ydstebøhavn på Kvitsøy har fått store sår etter den dramatiske brannen natt til tirsdag denne uken. Både sjøhus og båter ble slukt av flammene, men heldigvis gikk ingen liv tapt og det ble ingen personskader. De materielle skadene kunne også blitt mye verre, hadde det ikke vært for en enorm innsats fra folk på stedet og en beredskap som fungerte.

Øyenvitneskildringene i Aftenbladets reportasje fra brannstedet den påfølgende dagen, bekrefter dramatikken: «innsatsen fra lokale frivillige, en pensjonert brannmann og en pensjonist i underbuksa reddet nabohusene. Tom Frafjord reddet livet til både sønnen og svigersønnen.»

Kanskje får vi aldri vite brannårsaken, men igjen har vi fått bekreftet at både små- og storsamfunnet har strukturer og beredskap som gjør oss mindre sårbare når slike ting skjer. Limet er likevel de som har påtatt seg å gjøre en ekstra innsats. Som kvitsøybuen Jone Sande (21), som fikk sitt første oppdrag etter å ha vervet seg til kommunens frivillige brannpatrulje. Sammen med fem kolleger var han på plass bare minutter etter at alarmen gikk. De prioriterte arbeidet med å hindre spredningsfaren inntil de fikk bistand fra fastlandet.

Det naboer, lokale frivillige og Kvitsøys egen brannpatrulje gjorde den første timen, har trolig bidratt til å begrense omfanget av brannen. Det var en vanskelig oppgave de gikk til, fordi det var uvisshet om det var folk i bygningene og en potensiell eksplosjonsfare.

Når vi nå går inn i feriesesongen, går vi også inn i en periode med ferieulykker, leteaksjoner og andre uønskede hendelser. De første som blir involvert i disse er personer og lokale grupper og lag som har trent på å håndtere nettopp slike situasjoner.

Norge er kanskje det landet i Europa som har det mest levende og best fungerende utkantmiljøet. En av grunnene er at dette er viktig for beredskapen vår.

Høye fjell, dype daler og store havområder setter den på prøve hver eneste uke og den klarer seg vanligvis godt gjennom dette. Samtidig skal vi om noen uker markere tiårsdagen for 22. juli-terroren og derfor også bli minnet på en politiberedskap som var under enhver kritikk. Det har vi tatt lærdom av, noe som forhåpentlig også bidrar til en trygg sommer for de fleste av oss.