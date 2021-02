Putin frykter folket

AFTENBLADET MENER: Arrestasjonen og dommen mot den opposisjonelle Aleksei Navalnyj viser hvor redd president Putin blir når noen peker på den galopperende korrupsjonen i landet.

Dette slottet ved Svartehavet, Russlands største private bygning, tilhører egentlig president Vladimir Putin. Det sier i alle fall opposisjonspolitikeren Aleksei Navalnyj. Foto: Navalnyj Life

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Egentlig kan det virke paradoksalt. Man skulle jo tro at når en president nyter så stor popularitet i egen befolkning som Vladimir Putin gjør, ville han eller hun også være rimelig overbærende med kritikk. Men slik er det ikke. Snarere tvert imot.

De siste årene har Putin, som er Russlands diktator i alt annet enn navnet, reagert stadig mer aggressivt mot politiske motstandere, aktivister og journalister som våger å nevne elefanten i rommet: At Putins jerngrep om Russland er bygget på korrupsjon i et omfang som nesten er vanskelig å begripe.

Putin har skapt og kjøpt seg et nettverk av styrtrike forretningsmenn i bytte mot politisk immunitet. Denne ordningen utgjør den egentlige maktbalansen i Russland, og er viktigere enn den tilsynelatende maktfordelingen mellom Kreml, Dumaen og domstolene.

Aleksei Navalnyj ble altså arrestert i det øyeblikk han satte føttene på russisk jord, etter å ha tilbrakt tiden siden august 2020 i Tyskland. Det som skjedde i august 2020, var at Navalnyj ble forsøkt drept med en nervegift og deretter fraktet til Tyskland for behandling. Mens han lå i koma, møtte han derfor ikke til et avtalt rettsmøte i Moskva.

Dette er den syltynne begrunnelsen den politisk styrte domstolen har brukt for å fengsle Navalnyj i nesten tre år. Hensikten er åpenbar: Å hindre Navalnyj i å bygge opp en sterkere politisk plattform. De to kriminalsakene han er dømt i, blir av omverdenen og en stadig mer skeptisk opposisjon sett for hva de høyst trolig er; et forsøk på å blokkere den politiske karrieren til Putins fremste kritiker.

Det vil være feil å kalle Vladimir Putin paranoid. For han har all grunn til å være nervøs. Det ER noen som er ute etter ham. Dette er den kalde realiteten, og Putin er neppe så naiv at han tror at de forretningsmennene som nå holder sin hånd over ham, ikke kan komme til å inngå nye allianser i det øyeblikket de mener det er nødvendig.

Denne «terrorbalansen» mellom politisk/kulturell og økonomisk makt er et vanlig syn i stater med et mer eller mindre totalitært styresett. Saudi-Arabia og Iran er to eksempler. I Kina ligger makten fortsatt i den politiske leiren.

Putins marerittscenario er at den økonomiske tilbakegangen fortsetter for Russland. Borgfreden med velgerne avhenger av å kunne love den jevne russer et bedre liv, og hvis det svikter, kunne skylde på omverdenen. Når det går opp for russiske velgere hvor mye elitene i deres eget land har stjålet, kan det være game over for dagens regime. Det er derfor Navalnyj er så farlig.

Det vil være feil å kalle Vladimir Putin paranoid. For han har all grunn til å være nervøs. Det ER noen som er ute etter ham