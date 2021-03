Etterpåklokskapens vitenskap

AFTENBLADET MENER: Det finnes ikke belegg for å si at Jonas Gahr Støre som statsminister ville håndtert denne pandemien bedre, eller verre, enn Erna Solberg.

Jonas Gahr Støre mener at han hadde håndtert pandemien bedre enn Erna Solberg.

Fredag morgen, ett år etter at regjeringen stengte ned landet, møttes statsminister Erna Solberg (H) og Ap-leder Jonas Gahr Støre hverandre til debatt i Politisk kvarter i NRK.

Støre kom med klar kritikk av det han mente var regjeringens manglende beredskapsplaner. Støre sa han ville ha gjort flere ting annerledes hvis Ap hadde styrt landet. Hans måte å håndtere pandemien på, ville ha ført til mindre smitte, sa Støre.

Han trakk særlig fram regjeringens manglende beredskapsplaner og manglende kontroll på innreisende ved grensen.

Solberg svarte at regjeringen innførte obligatorisk testing på grensen da de faglige rådene tilsa det. Det ble tidligere sett på som feil bruk av ressurser, fordi det ville betydd færre tester i kommunene.

Man kan jo lure på om Støre ville ha gått mot de faglige rådene, hvis det var han som var statsminister.

Tilstanden i Norge

Og er det virkelig sånn at det står så ille til her i Norge?

Vi ligger på 104. plass i verden med 14.318 smittede per 1 million. Og på 116. plass med 117 døde per 1 million. Det er totalt 639 dødsfall som følge av Covid-19 i Norge. Til sammenligning er det over 13.000 døde i Sverige, og nesten 2500 døde i Danmark, som følge av Covid-19. I fjor hadde Norge faktisk færre døde enn vanlig.

Det er et faktum at beredskapen ikke var på topp da pandemien slo til. Det manglet både utstyr og personell. Dette har regjeringen tatt selvkritikk for, og utarbeidet planer for å forbedre.

Litt av problemet var at både denne regjeringen og den rødgrønne regjeringen, der Støre var helseminister, har hatt beredskapsplaner for en influensapandemi. Dette viruset kom overraskende på oss alle, og med Støres beredskapsplaner fra 2013 er det langt fra sikkert at situasjonen hadde vært annerledes enn den var med dagens regjering.

Etterpåklokskap

«Skulle gjort det mye bedre på skolen i sin tid jeg også, hvis jeg hadde fasiten med meg på alle eksamener,» var det en som skrev i NRKs kommentarfelt på Facebook.

Det er legitimt å kritisere regjeringens håndtering av pandemien. Men etterpåklokskap er som kjent den mest eksakte vitenskap. Og etterpåklokskap og løse spekulasjoner om hvem som kunne, ville, skulle håndtert en pandemi av et ukjent virus best, er et dårlig utgangspunkt for en politisk debatt.

14. april overleverer kommisjonsleder Stener Kvinnsland rapporten fra koronakommisjonen til statsministeren. Denne vil inneholde nyttige evalueringer som vil legge grunnlag for politiske diskusjoner på et faktabasert grunnlag.

Vi ser fram til en mer konstruktiv debatt i etterkant av det.