Bønder på randen

AFTENBLADET MENER: Hvis bøndene ikke skal oppnå kraftig inntektsvekst når Senterpartiet har landbruksministeren, når skal de da klare det? Alt står på spill i årets jordbruksoppgjør.

Melkebønder og andre bønder krever en kraftig økning i inntekten, men vil de få det? Det står mye på spill i årets jordbruksoppgjør. Bildet viser suldalsbonde Torunn Havrevoll.

Viil Søyland, som er Statens forhandlingsleder i jordbruksoppgjøret, hadde en ekstra stor bekymringsrynke i pannen etter å ha fått overlevert kravet fra Norges Bondelag onsdag.

Allerede mandag ble det klart at de to bondeorganisasjonene i Norge, Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, ikke hadde klart å bli enige om et felles forhandlingsutspill. Det ble rett og slett brudd før forhandlingene i det hele tatt hadde kommet i gang.

Dette understreker at det er usedvanlig mye som står på spill. Forventningene i landbruket er skyhøye til dette oppgjøret. Mange bønder, og ikke minst den nye generasjonen som vurderer å ta over, regner på om det i det hele tatt går an å leve av å produsere mat. Mange bønder melder at de i dag driver med tap. Og inntektsgapet mellom bøndene og andre yrkesgrupper er stort.

En milliard kroner av Bondelagets krav, som lyder på 6,9 milliarder kroner, skal sendes til forbrukerne i form av økte matpriser. Kravet vil gi 171.300 kroner i inntektsvekst pr. årsverk, hvorav 120.000 kroner går til å tette inntektsgapet.

Aftenbladet har lenge ment, og mener fortsatt, at en viss økning i prisene på enkelte matvarer er til å leve med, fordi landbrukspolitikken handler om vi i det hele tatt skal kunne ha matproduksjon i Norge. Uten landbrukspolitikk ville det nesten ikke vært bønder igjen i landet.

Regjeringens egen politiske plattform (Hurdalsplattformen) sier da også at den har som mål å tette inntektsgapet. Dette har landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) også understreket. Bøndene vil gjennomføre dette innen 2025. Men vil Regjeringen det, i en tid der budskapet ellers er at det offentlige må holde igjen på pengebruken?

Bøndene er selvsagt rammet av den samme prisveksten som har rammet alle. Prisene på drivstoff, strøm, gjødsel, kraftfor og andre innsatsfaktorer har økt kraftig. Dette kommer på toppen av lønnsgapet og på toppen av de framforhandlede målprisene på enkelte landbruksprodukter.

Nrks kommentator Lars Nehru Sand har rett i sin analyse: Det er mye som står på spill her. Landbrukspolitikken i Norge handler om mye mer enn bønder. Den handler om bosetning i distriktene, den handler om nasjonal beredskap og den handler om matsikkerhet. En tillitskrise mellom landbruket og Staten er en alvorlig situasjon, for vi trenger matprodusentene.

Bruddet mellom de to bondeorganisasjonene er et alvorlig skudd for baugen for den norske modellen for inntektsdannelse i jordbruket. Derfor har statsråd Borch en uhyre alvorlig oppgave foran seg. Forventningene til en statsråd fra Senterpartiet er skyhøye. Og fallhøyden dermed ekstra stor.