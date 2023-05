Fint, helseminister!

AFTENBLADET MENER: Regjeringen endrer reglene, så de mest sårbare pasientene slipper egenandel. Det er anstendig gjort.

Helseminister Ingvild Kjerkol endrer reglene for LAR-pasientene. Det er anstendig.

LAR- behandlingen skal hjelpe rusavhengige til et bedre liv. De får medikamenter, terapi, og annen hjelp til å stable et bedre liv på beina. Tilbudet er det sykehusene, og dermed staten, som står for, og det var gratis helt fra begynnelsen for over tjue år siden.

Men de siste årene har flere sykehus innført egenandel på 375 kroner per behandling. Det er for dyrt for mange i denne pasientgruppen, som dermed slutter med hele eller deler av behandlingen. «En rusavhengig alene med hjernen sin, det er den verste kombinasjonen,» sier LAR-pasient Norman Skjæveland til NRK Rogaland, som har satt saken på dagsorden.

Sykehuset vårt, altså SUS, sendte en periode regningene for slike egenandeler videre til statlige Helfo, som kan betale tilbake slikt etter unntak fra gjeldende regler. Men Helfo mente unntakene var færre og smalere enn SUS tolket det som.

Blant annet må pasienten være for syk på det gitte tidspunktet til å kunne betale egenandel. SUS tolket det som at pasienten sett i et helhetsbilde er for syk til å betale, mens Helfo mente at noen av dem på gitte tidspunkt i behandlingen ikke var så syke.

Det krevde en regelendring å gjøre behandlingen gratis for alle. Helse- og omsorgsdepartementet lovet etter hvert å endre, men var blant annet redde for å innføre forskjellsbehandling av pasienter – at noen må betale litt selv, og andre ikke.

Det fikk de tre største pasientorganisasjonene på banen – Kreftforeningen, foreningen for hjerte- og lungesyke, og funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Ingen av dem ville gjøre det vanskelig for rusavhengige å slippe egenandel.

Denne uken kunne helseminister Ingvild Kjerkol fortelle at de endrer reglene, slik at staten tar hele regningen, og alle LAR-pasienter slipper egenandel. I 2021 talte de 8198 pasienter.

Det er små penger det er snakk om for regjering og storting. Det er ingen stor reform, det endrer ikke kurs for helsevesenet, det gjelder en liten gruppe, som ikke roper høyt til politikerne.

Men det betyr hele forskjellen for dem. Det er det anstendige å gjøre. Det er viktig at styrende politikere også tar tak i og retter opp i det som ikke syns så godt, ikke koster uendelig mye, men letter dagene for dem det gjelder.

Det er bra at saken kom på dagsorden, det er bra at departementet kom på banen, og det er bra at de endrer.

Å hjelpe de mest sårbare bitte litt mer enn oss andre, er riktig. For LAR-pasientene betyr det at de kan fortsette å motta nødvendig helsehjelp.