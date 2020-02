Takk for maten

LEDER: De sleivete uttalelsene til næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) om Michelin-restauranter bør tas med en klype svindyrt salt, og gjerne med pinsett også.

Torill og Sven Erik Renaa er nå de eneste i Norge med to stjerner i den røde Michelin-guiden. Det er noe å feire i Matfylket Rogaland, mener Aftenbladet. Foto: Ole Martin Wold, Scanpix

Det var ikke hans stolteste øyeblikk. Da meldingene om nye norske Michelin-stjerner begynte å tikke inn i går ettermiddag, fant lederen i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad fra Senterpartiet, det for godt å tvitre om at slik mat, som han mener må spises med pinsett, ikke er noe for ham. Underforstått at dette maset om dyre restauranter med fancy mat er noe han ikke interesserer seg for.

Pollestad, som både skal ha et øye for norsk næringsliv generelt og for matprodusentene i landbruket spesielt, ble da også raskt imøtegått, både i sosiale medier og i etablerte medier som Aftenbladet. Det er lett å si at saken også har blitt blåst opp ut over alle proporsjoner.

Når den likevel er verdt å avlegge en visitt på lederplass, skyldes det minst et par forhold. For det første er det oppsiktsvekkende at Pollestad ikke anerkjenner den uhyre viktige jobben de beste, norske restaurantene gjør for å løfte fram og anerkjenne de mange dyktige bøndene og fiskerne som skaffer råvarene. Det er gledelig at han allerede har erkjent at utspillet på Twitter ikke var hans fineste øyeblikk.

Men det er noe særlig ved argumentasjonen mot gode restauranter. En gjenklang fra en mer pietistisk tid, kanskje, der matglede var forbudt

Det må selvsagt være helt uproblematisk og en ærlig sak å si at man ikke interesserer seg for denne type mat - og ikke minst den høye prisen man tross alt må ut med for å oppleve den. Akkurat som noen ikke interesserer seg for å kjøpe moderne kunst - der prisnivået også er avskrekkende. Andre er ikke interessert i, eller har ikke råd til, å betale over 10.000 kroner, med fly og hotell, for å se en populær fotballkamp i Premier League.

Det koster i overkant av 3000 kroner per person å spise og drikke på en restaurant som ReNaa i Stavanger. Mange vil ikke ha anledning til å bruke så mye penger på et måltid, i alle fall ikke uten å spare og prioritere.

Men det er noe særlig ved argumentasjonen mot gode restauranter. En gjenklang fra en mer pietistisk tid, kanskje, der matglede var forbudt. Mat var et nødvendig onde, og det var ikke påkrevd at den skulle smake godt, så lenge den var noenlunde næringsrik. God mat var rett og slett en unødvendig - og syndig - luksus.

Den norske forkjærligheten for halvfabrikata, frossenpizza og hurtigmat er forlokkende for politikere som gjerne vil framstå som «folkelige». Slik sett er Pollestads utfall også veldig tidsriktig. De siste årene har Senterpartiet virkelig giret opp sin populistiske retorikk, og da er det viktig å vise seg som en mann av «folket». At Pollestad er jurist og yrkespolitiker blir ikke kommunisert like kraftig.

Publisert: Publisert: 19. februar 2020 12:02