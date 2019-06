Svenskenes statseide jernbaneselskap SJ slo ut norske VY (tidligere NSB) i kampen om å få kjøre tog på Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen og Trønderbanen. I fjor var det britiske Go-Ahead som slo ut NSB, i kampen om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

I følge Jernbanedirektoratet vant SJ på pris, mens det ellers var svært små forskjeller på tilbudene. SJ vil framover få et vederlag fra staten på 1,24 milliarder for oppdraget, mens prisforslaget fra Vy var på 1,59 milliarder, altså 350 millioner kroner høyere.

Vederlaget SJ vil få, er bare en femtedel av hva Vy har fått til nå.

SJs sjef for internasjonal virksomhet, Thomas Silbersky, sier til E24 at de ikke har planer om å kutte i bemanningen, og at de ansatte skal beholde de lønningene og vilkårene de har. Selskapet regner med en klar trafikkvekst, og vil sette opp flere avganger. Kontrakten er på inntil ti og et halvt år, og har oppstart 7. juni 2020.

Vys konserndirektør Arne Fosen er selvsagt skuffet, og snakker om stolthet, tradisjoner og stort engasjement for kundene.

Men Vy, altså tidligere NSB, har fått ganske varierende skussmål fra egne brukere. I en undersøkelse fra mai i fjor, var passasjerene mindre fornøyd med togenes punktlighet enn året før, og svært misfornøyde på flere strekninger. I mars i år er kundene langt mer fornøyd med punktligheten, men ikke med buss for tog.

Her skal det også sies at svenske SJ i fjor havnet på bunn i en undersøkelse som gjelder transportbransjen i Sverige, utført av Svensk Kvalitetsindex.

Men når Vy selv mener de framover skulle klare å drifte disse strekningene for en brøkdel av hva de får i vederlag i dag, og SJ mener de skal klare det for en femtedel, uten å kutte i bemanning, lønning og vilkår, så inngir ikke det særlig tillit til at Vy har skjøttet sine oppgaver på aller beste måte. Heller ikke til at de fortsatt burde få tillit til å drive videre uten konkurranse fra andre selskaper.

Ser vi til Storbritannia, har de med rette fått kritikk for å ødelegge sin egen økonomi ved å sløse vekk oljepenger, og selge seg ut av alt fra postvesen til vannverk til jernbaner.

Vi er i en helt annen situasjon. Norsk økonomi går bra, og vi har spart oljepengene våre. Vi skal selvsagt ikke selge ut alt vi eier og har, men at Vy får konkurranse på hjemmebane, kan vise seg å gi kundene bedre tjenester uten at de ansatte får dårligere kår.