Ryfastforsinkelsene er pinlige for Statens vegvesen

Både offentliggjøringen av takstene og åpningsdatoen for Ryfast har latt vente på seg. Forrige uke ble det kjent at den ene tunnelen i Ryfast, Ryfylketunnelen, kan åpne 30. desember i år. Hundvågtunnelen må derimot vente til utpå vinteren 2020. Tauferjene slutter å gå ved årsskiftet, så hele ryfylketrafikken må derfor kanaliseres over Hundvåg og Buøy fram til begge tunnelene er åpne.

Dette er dessverre en situasjon Stavanger må akseptere, men den er helt unødvendig. Statens vegvesen har stort sett vært flinke til å legge inn tilstrekkelige marginer når de planlegger store prosjekter, slik at åpningen kan gå som planlagt, og ofte tidligere enn planlagt.

Når det gjelder Ryfast har de riktignok vært svært tilbakeholdne med å kommunisere en åpningsdato. Samtidig har det vært opplagt for de fleste at det skulle skje i høst. Mange har trodd at alt skulle være klart og åpent i god tid før jul. Det samme må Vegvesenet selv ha trodd, siden de i fjor valgte å ikke bruke opsjonen om å forlenge ferjedriften inn i 2020.

I dag er det lett å se at dette var et feilgrep. Et feilgrep som rammer befolkningen på byøyene hardt og dessuten forlenger køutfordringene gjennom Bergelands- og Storhaugtunnelene, ut fra Stavanger sentrum.

Begrunnelsen for utsettelsene må vi bare akseptere. Det handler om sikkerhet og der er det ikke slingringsrom. Vi snakker om lange, undersjøiske tunneler der selv små ulykker kan utvikle seg til svært alvorlige hendelser. Vi forstår at det ikke kan gambles med dette, men vi forstår lite av gamblingen som er gjort med hensyn til åpningsdato og ferjekontrakt.

Utsettelsen, i kombinasjon med de høye takstene, vil trolig gi en flying start for det private ferjesambandet over Høgsfjorden. De kan legge sitt eget prisnivå høyere enn planlagt og de kan tilby et meget godt alternativ til køståing over Bybrua i Stavanger. Dette kan få langsiktige, negative konsekvenser for Ryfast, som ikke tåler store avvik fra de oppsatte økonomiske prognosene.

Ryfast vil føre til store endringer i regionen. Næringslivet i Ryfylke vil få nye og bedre vilkår. Hverdagen blir enklere for alle pendlere, i begge retninger og det vil endre både arbeidsmarkedet og bosettingsmønsteret i regionen. Likevel ligger det an til en unødvendig trist start for et etterlengtet prosjekt.