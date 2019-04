Leder: Norge og Russland bør snakke mer sammen

Ikke siden Russlands angrep på og annektering av Krim-halvøya i Ukraina i 2014 har Norges statsminister møtt den russiske presidenten på tomannshånd. Sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide fikk Erna Solberg en 40 minutters audiens med Vladimir Putin under en konferanse om Arktis i St. Petersburg tirsdag ettermiddag.

De to lederne har mye å snakke om. Forholdet mellom Russland og Vesten har blitt gradvis verre de siste 10 årene. Russlands geopolitiske ambisjoner har kommet til uttrykk i Ukraina og Syria, og Russland innblanding i det amerikanske presidentvalget har gjort at mange analytikere har snakket om en ny, kald krig.

Også i Norge har det kommet troverdige påstander om russiske operasjoner, nærmere bestemt påstander om russisk tukling med mobilnettet. Dette har blitt rapportert både i forbindelse med Nato-øvelser og på andre tidspunkt, men Russland benekter at de har noe med forstyrrelsene å gjøre.

Det er ikke uvanlig, snarere regelen, at Russland benekter forhold som alle vet at landet er ansvarlig for. Men det er også grunn til å minne om at et økt militært nærvær på norsk territorium, for eksempel ved hyppigere og større øvelser, samt stasjonering og lagring av mannskaper og utstyr fra USA, helt forståelig oppfattes som et økt trusselnivå fra russisk side.

Sanksjonene som ble satt i verk mot Russland etter annekteringen av Krim har skadet russisk økonomi og satt Putins suverene stilling som Russlands de facto diktator under press. Men Russland har også svart med egne sanksjoner, blant annet mot import av norsk fisk.

Norge er i en særstilling blant naboene til verdens største land. Vi har aldri vært i krig mot Russland i moderne tid. I Øst-Finnmark er det en århundrelang tradisjon for handel og fredelig sameksistens over landegrensene. Og i Barentshavet kan det fortsatt ligge store uoppdagede olje- og gassreserver i grenseområdene mellom norsk og russisk sektor. Det kan være mye å tjene på et samarbeid.

Samarbeid er også nødvendig for å forvalte fiskeressursene i Barentshavet og Arktis på en bærekraftig måte.

Vi håper at møtet mellom Putin og Solberg er starten på en tettere dialog mellom to land som har mange felles interesser. Det kan bare være av det gode.