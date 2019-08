D-ordet skaper evige studenter. Det er bra

Du skal ikke bla langt i verken denne avisen eller andre tidsskrifter for å støte på ordet som begynner på d, «digitalisering». Det kan være både trøttende og utmattende, men vi ser fortsatt bare konturene av den revolusjonen arbeidslivet er inne i.

Grunnlovsbestemmelsen som pålegger myndighetene å legge «forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring» har lenge vært et velment påbud, som ikke har betydd noe som helst, særlig ikke i nedgangstider.

Når vi nå står overfor mer robotisering, et kontantfritt samfunn, økt netthandel og en hverdag der telefonen brukes til alt fra å levere selvangivelsen til å ta brudebilder, er det mange tidligere solide fagutdannelser som ikke lenger har verdi.

Dette bekymrer heldigvis flere enn myndighetene, selv om de andre ikke er pålagt dette av Grunnloven. Under Arendalsuka er selvsagt D-ordet en gjenganger og onsdag møttes toppene i LO, NHO og nestlederne i Høyre og Arbeiderpartiet for å diskutere tilnærmingen til dette.

De er ikke uenige om hva som er i ferd med å skje og de er også rørende samstemte om at alle parter har et ansvar, blant annet gjennom trepartssamarbeidet. Til og med veien fram har de en viss felles oppfatning av, men de vektlegger virkemidlene forskjellig. Høyrenestleder og kunnskapsminister Jan Tore Sanner varsler en «lære hele livet-reform» til våren, mens Ap’s Hadia Tajik syns det er lenge å vente.

Men ingen må vente på regjeringsutredninger i så viktige saker. Partene i arbeidslivet har for lenge siden forstått at utdanningen ikke er ferdig med en eksamen eller et fagbrev. Folk må lære seg nye ting hvert eneste år. De som tror kompetanse er dyrt, bør prøve inkompetanse, er spissformuleringen til NHO-leder Ole Erik Almlid.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen har en berettiget frykt for at opplæringsprogram først og fremst vil virke for de som allerede har mye utdannelse. Og her kan det være på plass å minne om enda en grunnlovsbestemmelse: «Enhver har rett til utdannelse...Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.» Enkelt og greit, men viktig og ambisiøst.

Nettopp på grunn av partenes gode innspill, er det bare å gi gass. Folk med foreldede fagbrev må få økonomisk spillerom til å ta enda et fagbrev. Utdanningsinstitusjonene må også henvende seg til flere generasjoner enn dem som tradisjonelt har søkt seg til utdanning.Det er fylkestingsvalg om få uker og her er vi inne i kjerneområdet av fylkeskommunens virksomhet. Videre må det jobbes intenst med å tydeliggjøre arbeidsgiveres og ansattes rettigheter og plikter i et system der sjefen kan være en app.

I alle år har vi hatt evighetsstudentene, de som går år etter år på universitetet og tar fag på fag. Det har endt med at Lånekassen premierer de som blir ferdige på normert tid. Nå trenger vi premiering av evige studenter: de som både blir ferdige og begynner på nye ting.