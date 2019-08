Et vakkert, mangfoldig protestvalg

Forfatter og musiker m.m. Tore Renberg gikk tidligere i uken ut i Rogalands Avis og krevde forbud mot såkalte ensakspartier. Renberg står selv på den kjendispregede kommunestyrelisten til Arbeiderpartiet i Stavanger. All ære til Ap, som har mobilisert profiler fra andre deler av offentligheten enn den politiske. Og all ære til Renberg og de andre profilene, som sier seg villige til å ta et tak for byens beste.

Tore Renberg er en spissformuleringens mester og han er i tillegg i besittelse av en solid dose humor. Det er derfor helt utenkelig at han virkelig vil ha et forbud mot noen av de andre partiene han kjemper mot. Diskusjonen har likevel et snev av alvor over seg og er dessuten gjenkjennelig.

Aftenbladets meningsmåling for juni viste at ti partier ligger an til å komme inn i Stavangers kommunestyre. Pensjonistpartiet var ikke blant dem, men de har siden de kom inn som et ensaksparti i 1991 alltid klart å snike seg inn. Denne uken har Fædrelandsvennen hatt en måling for Kristiansand, som tyder på at 12 lister blir representert i det neste bystyret i den nye storkommunen på Sørlandet. Noen vil kalle dette kaotisk, men vi har til gode å se at dette ender med kaos.

Da Pensjonistpartiet var på frammarsj i Stavanger i 1991, mente Aftenbladet at det var «partier nok» og oppfordret velgerne til heller å stemme inn «de kandidatene i de allerede etablerte partene som har vist evne og vilje til å omsette ord i handling i eldreomsorgen». Ingen hørte verken på Aftenbladet eller de store partiene: pensjonistene suste inn med seks representanter. På den tiden var for øvrig også Bymiljølisten et fargerikt innslag i bystyret.

Aftenbladet har skiftet mening. I likhet med velgerne har vi sett at både kommunene og landet kan styres med mange partier involvert. De som virkelig vil være med å styre samfunnsutviklingen, gjør det best ved å stille til valg. I mange tilfeller er det nettopp små ensakspartier som bidrar til at de store partiene, som gjerne vil ha monopol på å styre, skifter retning.

Noen partier er nødvendige for kortere perioder, mens andre er kommet for å bli. I realiteten er det bare Høyre og Venstre som ikke er stiftet som ensakspartier, men det er ikke tvil om at mange av de andre partiene har bidratt til å forme Norge. Partimangfoldet er derfor en vakker form for folkestyre.